Valeravintola kalasteli työnhakijoiden tietoja tekaistuilla ilmoituksilla.
Poliisin tutkinnassa Tampereen valeravintola AinoHelmestä on selvinnyt, että sivustoa ja siihen liittyvää työpaikkailmoitusta on todennäköisesti operoitu Länsi-Afrikasta.
Poliisin tiedossa on yksi henkilö, joka on luovuttanut tietojaan yritykselle. Poliisilla ei ole tiedossa, että hänen tietojaan olisi käytetty rikollisessa tarkoituksessa.
Aamulehti uutisoi lokakuussa ravintola AinoHelmestä, joka väitti toimivansa Tampereen Kalevassa. Kyseistä ravintolaa ei ole olemassa, ja se oli pyrkinyt lehden mukaan kalastelemaan työnhakijoiden tietoja työpaikkailmoituksellaan.
Uutisoinnin jälkeen poliisi varoitti uudesta tietojenkalastelukeinosta, jossa työnhakijoiden tietoja on kalasteltu tekaistuilla työpaikkailmoituksilla.
Poliisi kertoo, että asian tutkinta todennäköisesti päätetään pian. Tämä johtuu siitä, että teko on tapahtunut ulkomailta käsin eikä vahinkoja ole päässyt syntymään.