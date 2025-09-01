Tiesitkö? Paistopisteen liha- ja riisipiirakoita ei saisi syödä enää ostopäivän jälkeen

Liha ja riisi neuvotaan jäähdyttämään nopeasti jääkaappikylmiksi. Kauppojen irtomyynnissä ne saavat seistä huoneenlämmössä, mutta tiesitkö, että ne tulisi syödä heti samana päivänä?

Pihdit kädessä leivosvitriinin edessä se pälkähtää mieleen: millä perusteella pasteijoita ja riisipiirakoita saa säilyttää kaupassa huoneenlämmössä, vaikka niiden taikinakuoren sisällä on herkästi pilaantuvaksi tiedettyä lihaa tai riisiä?

Ruokavirasto myöntää, että kuluttajille annettava ohjeistus ja elintarvikealan toimijoita koskevat lainsäädännön vaatimukset eivät aina ole täysin yhdenmukaisia.

– Eroja voi selittää esimerkiksi se, että elintarvikealan toiminnassa jokainen prosessin vaihe tulee olla hallittu. Esimerkiksi lämpötiloja seurataan säännöllisesti, ja lisäksi tuotteiden käsittelyn tulee aina olla hygieenistä. Näin ollen esimerkiksi kaupan tuotteiden säilyvyys voi olla parempi kuin vastaavan kotikeittiössä valmistetun tuotteen, Ruokavirastosta kerrotaan MTV Uutisille.

Toimintaa säätelee maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta. Asetuksen 318/2021 luvun 4 pykälän 23 mukaan kuumentamalla valmistettuja helposti pilaantuvia leipomotuotteita saa vähittäismyynnissä säilyttää huoneenlämmössä valmistuspäivän ajan.

– Tällaisia leipomotuotteita ovat esimerkiksi erilaiset piirakat, kuten lihapiirakat, riisi-, porkkana-, ohra- ja perunapiirakat, rönttöset, sultsinat, lörtsyt ja pasteijat, kuten liha- ja munapasteijat, kerrotaan Ruokavirastosta.

Ruokaviraston mukaan vähittäismyyntipaikat voivat valmistaa kuvauksen mukaisia leipomotuotteita itse, paistaa raakapakasteista tai hankkia leipomoista jäähdyttämättöminä.

– Huoneenlämmössä myynnissä pidettyjä myymättä jääneitä tuotteita ei valmistuspäivän jälkeen saa jäähdytettynäkään myydä, Ruokavirastolta lisätään.

Lyhyellä myyntiajalla hallitaan riskiä, joka liittyy ruokamyrkytysbakteerien mahdolliseen lisääntymiseen. Jos ruoka seisoo valmistuksen jälkeen pitkiä aikoja haaleana ja itiöitä muodostavat bakteerit pääsevät voimakkaasti lisääntymään, ne voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Ruokamyrkytyksen oireisiin voi kuulua esimerkiksi ohimenevää oksentelua tai ripulia.

Fazer: Irtomyynnistä ostettu riisipiirakka syötävä samana päivänä

Elintarvikehygienia-asetuksessa ei ole määritelty, kuinka monta tuntia säilytys huoneenlämmössä on turvallista.

– Jos ostaa tuotteen aamulla, niin kyllä sen voi vielä illalla turvallisesti syödä, Fazer Leipomoiden tuotekehitysjohtaja Juhani Sibakov kertoo MTV:lle.

Fazerin paistopistetuotteista myydyimpiä ovat riisipiirakat. Sibakov kertoo, että niitä ostetaan huomattavasti enemmän kuin lihaa tai muita täytteitä sisältäviä tuotteita.

Irtomyynnissä olevat riisipiirakat, samoin kuin liha- tai munapitoiset paistopistetuotteet, tulisi Sibakovin mukaan paitsi myydä, myös syödä saman päivän aikana.

– Mikrobiologiaa tuntevana en itse enää seuraavana päivänä mikronkaan kautta käyttäisi sitä tuotetta. Jos sinne on syntynyt esimerkiksi jokin mikrobiologinen kontaminaatio, niin ruokamyrkytyksen riski on silloin aika iso. Ei se mikro sitä tuotetta silloin enää pelasta, Sibakov sanoo.

Ruokavirasto vahvistaa, että kuumentaminen myöhemmin ennen uutta tarjoilua ei välttämättä tuhoa ruokaan mahdollisesti muodostuneita toksiineja.

Paistopistetuotteen säilyttämistä myyntilämpötilaa lämpimämmässä Ruokavirasto kehottaa välttämään kokonaan. Mikäli aamulla ostamansa helposti pilaantuvan leipomotuotteen aikoo syödä vasta saman päivän iltana, se kannattaa laittaa jääkaappiin eikä jättää laukun pohjalle.

– Tuote säilyy aina sitä paremmin ja turvallisemmin, mitä kylmemmässä se säilytetään, Fazerin Sibakov toteaa.

Jääkaappiin pätee silti sama kuin mikroon: se ei pelasta edellisenä päivänä paistettua riisipiirakkaa.

– Teoriassa aamulla paistettua riisipiirakkaa voi säilyttää jääkaapissa yön yli ja syödä aamulla, mutta emme voi suositella sitä, koska emme tiedä esimerkiksi, millainen kuluttajan jääkaapin lämpötila on, Sibakov sanoo.