Viiden jälkeen -ohjelma pääsi Riikka Huttusen kodin joulumaailmaan. Huttusen kotia koristavat erilaiset itse tehdyt kauniit jouluiset koristeet. Hän on myös todellinen piparkakkutalojen mestari.

Riikka Huttunen tunnustautuu todelliseksi jouluttajaksi. Hän julkaisee jouluaiheiselle @thetonttuovi -tililleen Instagramissa kuvia ja vinkkejä joulun ystäville.

Taikina kannattaa Huttusen mukaan kaulia muutaman millin paksuiseksi. Ja sitten se tärkein vaihe: kaulinnan jälkeen taikina kannattaa laittaa jäähtymään ja vasta noin 15 minuutin jäähtymisen jälkeen leikata palat ja laittaa sen jälkeen uuniin.