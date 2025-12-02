Jouluttaja Riikka Huttunen antaa parhaat vinkit piparitalon rakentamiseen.
Riikka Huttunen tunnustautuu todelliseksi jouluttajaksi. Hän julkaisee jouluaiheiselle @thetonttuovi-tililleen Instagramissa kuvia ja vinkkejä joulun ystäville.
Viiden jälkeen -ohjelma pääsi Riikka Huttusen kodin joulumaailmaan. Huttusen kotia koristavat erilaiset itse tehdyt kauniit jouluiset koristeet. Hän on myös todellinen piparkakkutalojen mestari.
Tämän vuoden piparkakkutalo on nostettu puolison kierrätyspuusta valmistetun pöydän päälle. Piparkakkutalon suuret, liivatelehdistä valmistetut ikkunat houkuttelevat, kurkistelemaan sisään. Talossa on loputtomasti katseltavaa kattokruunuista upeaan joulukuuseen.
Huttunen, jos kuka, on siis todellinen piparkakkutalotaiteilija, jonka vinkeillä voi omia talonrakennustaitoja kehittää.
Vinkit piparitaloon
Huttunen jakaakin vinkkejä mielellään. Kaikki lähtee toimivasta piparkakkutalon kaavasta, jonka Huttunen testaa jo paperiversiona, jotta hän voi varmistaa mittasuhteiden toimivuuden.