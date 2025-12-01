Suklaakeksit valmistuvat ilman kananmunaa, kun taikinassa hyödyntää hapanjuurta.
Hapanjuuri on trendannut ilmiönä jo vuosia, mutta mistä oikein on kyse? Helpompi hapanjuurileivonta – Laiskan juuren reseptit (Readme 2025) kirjan kirjoittanut ruokatoimittaja ja kokki Satu Koivisto kuvailee hapanjuurta kuin Tamagotchiksi.
Virtuaalilemmikin tavoin myös hapanjuuritaikinaa pitää hoitaa ja ruokkia. Hapanjuuri valmistuu viikon mittaan, kun taikinaa ruokitaan vehnäjauhoja ja vettä lisäämällä.
Hapanjuuri sopii leipään, sämpylöihin, pizzaan ja moniin leivonnaisiin, ja sillä voi usein korvata yhden oleellisen ainesosan taikinasta.
– Usko tai älä, niin hapanjuurella voi korvata kananmunan monissa leivonnaisissa, esimerkiksi kekseissä, Koivisto kertoo Huomenta Suomessa.
Katso resepti: Vehnähapanjuuri