Jos yksi valmis jouluruoka puuttuu Vappu Pimiän joulupöydästä, se on kriisin paikka.
MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä on myös intohimoinen ruoanlaittaja ja leipoja. Vappu vieraili lokakuun lopussa 2024 Huomenta Suomessa Vappu jouluna -keittokirjansa (Otava 2024) tiimoilta.
Studiossa Vappu vinkkasi, miten valmistuu paras ja joulupöytään sopiva saaristolaisleipä.
Yksi valmisruoka joulupöydässä
Vappu tekee perheensä joulupöytään käytännössä kaikki ruoat itse, yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Tämän tuotteen kohdalla on lupa oikaista valmisruokahyllyn kautta.
– Yksi asia, joka tulee aina valmiina kaupasta, on punajuuri-piparjuurisalaatti. Rakastan sitä, Vappu kertoi.
Vapun isä työskenteli aikoinaan valmisruokatehtaalla, ja sitä kautta myös tämä salaatti on päätynyt perheen joulupöytään.