Vapun isä työskenteli aikoinaan valmisruokatehtaalla, ja sitä kautta myös tämä salaatti on päätynyt perheen joulupöytään.

Studiossa Vappu vinkkasi, miten valmistuu paras ja joulupöytään sopiva saaristolaisleipä.

MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä on myös intohimoinen ruoanlaittaja ja leipoja. Vappu vieraili lokakuun lopussa 2024 Huomenta Suomessa Vappu jouluna -keittokirjansa (Otava 2024) tiimoilta.

Jos yksi valmis jouluruoka puuttuu Vappu Pimiän joulupöydästä, se on kriisin paikka.

"Niin hyvä, ettei ole mitään järkeä"

– Se on niin hyvä, että ei ole mitään järkeä. Teen jouluna yöllä aina kinkkuleivän, johon tulee saaristolaisleipää, kinkkua, vähän sinappia ja sitä salaattia.