Maatalousyrittäjien ahdinko uhkaa kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuutta, varoittaa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton puheenjohtajaksi valittu Tero Hemmilä.
Tammikuussa MTK:n puheenjohtajana aloittava Tero Hemmilä kertoi Huomenta Suomessa, että maatilojen määrä on puolittunut Suomessa 25 vuoden aikana.
– Samaan aikaan maatalouselinkeinon yrittäjätulo eli korvaus, joka jää omasta työstä, on vähentynyt yli miljardi euroa, Hemmilä sanoi lähetyksessä.
Hemmilän mukaan Suomen ruokamarkkinassa on rahaa kaiken kaikkiaan 25 miljardia euroa, josta maatalous saa alle viisi miljardia euroa.
– Tämä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että pääomia ei enää kerry alkutuotantoon, jolloin jatkuvuutta turvaavia investointeja on vaikea tehdä.
– Totta kai se rapauttaa uskoakseni meille kaikille suomalaisille tärkeän kotimaisen ruoantuotannon perustaa ja sen jatkuvuutta, Hemmilä selittää.