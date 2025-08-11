Kuinka kauan keitetty riisi säilyy huoneenlämmössä tai jääkaapissa?

Kuinka kauan keitetty riisi säilyy, ja miten sitä kannattaa säilyttää? Asiantuntija vastaa.

Riisin uudelleen lämmittämisestä varoitellaan usein erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Hygieniapassi-sivuston mukaan monet ovat maalanneet riisin vaaroista niinkin synkkiä mielikuvia, että sen syömistä tai uudelleen lämmittämistä kehotetaan kaikin puolin välttämään.

On totta, että riisi voi toimia välittäjäelintarvikkeena Bacillus cereus -nimiselle ruokamyrkytystä aiheuttavalle bakteerille. Se ei kuitenkaan synny varsinaisesti uudelleen lämmittämällä, vaan hygieniakäytäntöjen noudattamisen virheistä.

Ruotsalaislehti Aftonbladet pyysi asiantuntijalta neuvot riisin säilyttämiseen ja lämmittämiseen.

Hushållningssällskapet Västra -kotitalousyhdistyksen elintarvikeasiantuntija Eleonor Schütt kertoo keitetyn riisin säilyvän jääkaapissa jopa kolme vuorokautta tai pakastimessa puolikin vuotta, jos noudattaa tiettyjä neuvoja.

Jäähdytä nopeasti

Jos jätät keitetyn riisin pitkäksi aikaa huoneenlämpöön, bakteerit viihtyvät ja lisääntyvät nopeasti. Kun bakteereja on tarpeeksi paljon, ne voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Riisiä ei asiantuntijan mukaan tulisi jättää seisomaan yli 1–2 tunniksi. Sen sijaan se tulisi jäähdyttää nopeasti.

– Siirrä riisi kulhoon, jonka asetat kylmään veteen lavuaariin. Jos laitat lavuaariin kuuman kattilan, se kestää paljon kauemmin, koska kattilan on ensin jäähdyttävä. Jos sekoitat riisiä säännöllisesti, se jäähtyy nopeammin, Schütt neuvoo.

– Toinen vaihtoehto on antaa riisin jäähtyä lautasella, jonka asetat kahden kylmäpanoksen päälle. Litistä se, jotta saat tasaisen kerroksen nopeampaa jäähtymistä varten.

Vasta kylmänä jääkaappiin tai pakastimeen

Älä laita riisiä lämpimänä jääkaappiin, sillä kuuma ruoka voi nostaa maidon, jogurtin ja muiden jääkaapissa olevien tuotteiden lämpötilaa, mikä lyhentää niiden säilyvyyttä.

Jääkaapin lämpötila tulisi olla 4 astetta, jotta Bacillus Cereus -bakteeri ei lisäänny.

Riisin voi myös pakastaa. Schütt suosittelee laittamaan riisit esimerkiksi litistettyyn pakastepussiin. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ilmaa ulos, jotta pakkaukseen ei muodostu jäähilettä. Merkitse pussiin, mitä se sisältää ja milloin riisi on pakastettu.

Jääkaapissa riisi säilyy noin kolme vuorokautta, pakastimessa jopa puoli vuotta.

Tarkkana uudelleen lämmittämisen kanssa

Jos olet pakastanut riisin, se kannattaa sulattaa jääkaapissa tai mikrossa.

– Älä laita sitä lavuaariin aamulla ennen töihin lähtöä, jotta se sulaa illaksi. Silloin bakteerit voivat kasvaa päivän aikana ja kaikki aiemmin tekemäsi hyvä työ menee pilalle.

Kuumenna riisi kunnolla, yli 70 asteessa, niin voit olla varma, että kaikki bakteerit kuolevat.

