Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Teetkö lihapullat näin? Paras lopputulos

Lihapullat
Mehevien lihapullien salaisuus piilee muun muassa oikeanlaisessa jauhelihassa sekä sidosaineissa.Shutterstock
Julkaistu 09.09.2025 17:18

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Lihapullia valmistaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota muutamaan valmistusvaiheeseen.

Ei enää kovia, kuivia tai kumipallomaisia lihapullia! Ruotsalaislehti Expressenin Allt om mat -ruokasivuilla paljastetaan parhaiden lihapullien salaisuus. 

Ruotsalaisen ruoka-asiantuntija Gunilla von Helandin kolmea neuvoa noudattamalla lopputulos on taatusti mehevä ja herkullinen.

Lue myös: Näin jauhelihakastikkeesta tulee parempaa

Oikeanlainen jauhelihataikina

Jos käytät pelkkää vähärasvaista naudan jauhelihaa, kannattaa taikinan joukkoon lisätä kuohukermaa. Jos taas käytät nauta–sikajauhelihaa, riittää pieni loraus maitoa tai vettä. Lihapullataikinassa täytyy olla riittävästi rasvaa.

Muista sidosaineet

Korppujauhot ja mausteet pitävät lihapullat koossa. Halutessasi voit käyttää myös kananmunaa, mutta se ei ole välttämätöntä.

– Vesi, maito tai kerma + korppujauhot, raastetut keitetyt perunat, valkoinen leipä tai kaurapuuro toimivat, Gunilla von Heland vinkkaa.

Lue myös: "Miljoonan dollarin spagetti" – herkullinen jauhelihapasta nousi hitiksi

Kuullota sipulit ja paista lihapullat voissa

Älä missään nimessä lisää sipulia raakana lihapullataikinaan, sillä ne jäävät silloin kitkerän makuisiksi ja koviksi. Sipuli kannattaa siis ehdottomasti kuullottaa ennen taikinaan lisäämistä. 

Valmiit lihapullat kannattaa paistaa pannulla voissa useammassa erässä. Näin lopputulos on taatusti maukas ja mehevä. 

Mehevät lihapullat valmistuvat vaikka tällä Kari Aihisen ohjeella: Parhaat lihapullat - Kari Aihinen jakaa luottoreseptinsä

Lue myös: Raju väite jauhelihapulasta: "Kauppa mieluummin myy ei-oota"

Katso myös: Kari Aihiselta yllättävä pastavinkki

6:43imgKari Aihinen kehottaa keittämään pastaa jääkaappiin valmiiksi

Lisää aiheesta:

Näin jauhelihakastikkeesta tulee parempaaTeetkö lihapullat näin? Kokin suosikkiohje: "Ei koskaan paisteta uunissa"Oikea jauheliha lihapulliin ja paras valmistusohje – moni tekee sipulivirheenOletko hoksannut tätä? Nerokas paistokikka lihapullille: "Ei ole parempaa tapaa tehdä"Valmistatko jauhelihasta näitä arkiruokia? Kokit paljastavat suosikki- ja inhokkireseptinsäEthän lisää korppujauhoja lihapullataikinaan? Tyypillinen moka voi pilata maun ja rakenteen
RuokaArkiruokaLihaJauhelihaMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoka