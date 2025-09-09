Teetkö lihapullat näin? Paras lopputulos

Lihapullia valmistaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota muutamaan valmistusvaiheeseen.

Ei enää kovia, kuivia tai kumipallomaisia lihapullia! Ruotsalaislehti Expressenin Allt om mat -ruokasivuilla paljastetaan parhaiden lihapullien salaisuus.

Ruotsalaisen ruoka-asiantuntija Gunilla von Helandin kolmea neuvoa noudattamalla lopputulos on taatusti mehevä ja herkullinen.

Oikeanlainen jauhelihataikina

Jos käytät pelkkää vähärasvaista naudan jauhelihaa, kannattaa taikinan joukkoon lisätä kuohukermaa. Jos taas käytät nauta–sikajauhelihaa, riittää pieni loraus maitoa tai vettä. Lihapullataikinassa täytyy olla riittävästi rasvaa.

Muista sidosaineet

Korppujauhot ja mausteet pitävät lihapullat koossa. Halutessasi voit käyttää myös kananmunaa, mutta se ei ole välttämätöntä.

– Vesi, maito tai kerma + korppujauhot, raastetut keitetyt perunat, valkoinen leipä tai kaurapuuro toimivat, Gunilla von Heland vinkkaa.

Kuullota sipulit ja paista lihapullat voissa

Älä missään nimessä lisää sipulia raakana lihapullataikinaan, sillä ne jäävät silloin kitkerän makuisiksi ja koviksi. Sipuli kannattaa siis ehdottomasti kuullottaa ennen taikinaan lisäämistä.

Valmiit lihapullat kannattaa paistaa pannulla voissa useammassa erässä. Näin lopputulos on taatusti maukas ja mehevä.

