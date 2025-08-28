Näin jauhelihakastikkeesta tulee parempaa

Ruotsalainen ruokaekspertti kertoo, miten jauhelihakastikkeesta saa entistäkin parempaa.

Jauhelihakastike erilaisine versioineen on suosittua ruokaa monessa maassa. Suomessa se saatetaan tehdä ruskea kastike -pohjaan tai sitten bolognesetyyliin tomaattisena versiona.

Ruotsalaismedia Expressenin Allt om Mat -sivuston ruoka-asiantuntija ja reseptinikkari Gunilla von Heland vinkkaa nyt, miten jauhelihakastikkeesta saa helposti entistäkin parempaa.

Paista jauhelihaa, älä keitä

1:25 Katso videolta, miten saat paistettua jauhelihasta täydellistä.

Jauhelihaa ei ole tarkoitus keittää pannulla! Ole siis tarkkana, että nimenomaan ruskistat sen. Jos pannu on liian kylmä, jauheliha ei ruskistu, ja on hyvin todennäköistä, että lihasta irtoaa nestettä pannulle.

Jauheliha jää näin harmaaksi, eikä sen maku ja koostumus ole yhtä hyvä kuin ruskistettuna.

Ruskista siis jauheliha kunnolla pienessä määrässä öljyä.

Anna kastikkeen hautua rauhassa

Tämä neuvo pätee erityisesti tomaattipohjaiseen jauhelihakastikkeeseen: hauduta kastiketta kunnolla.

– Anna sen hautua vähintään 20 minuuttia, mutta mieluiten pari tuntia, jos sinulla on aikaa. Näin maut tasaantuvat kunnolla, Gunilla von Heland vinkkaa.

Sekoita pasta kastikkeeseen

Jos aiot syödä kastikkeen heti, kannattaa se Gunilla von Helandin mukaan sekoittaa pastan kanssa. Näin vältät kuivan ja tylsän pastan.

– Lisäksi saat jauhelihakastiketta ja pastaa jokaisella suupalalla, mikä parantaa ruokailukokemusta.