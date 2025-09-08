"Miljoonan dollarin spagetti" – herkullinen jauhelihapasta nousi hitiksi

Oletko jo kuullut miljoonan dollarin spagetista? Tämä lasagnea hieman muistuttava ruokalaji on hitti erityisesti Yhdysvalloissa.

Erilaiset pastaruoat ovat suosittuja meillä ja maailmalla. Ruotsalaislehti Expressenin Allt om mat -ruokasivuilla kerrotaan nyt hitiksi nousseesta miljoonan dollarin spagetista.

Ruokalaji saa nimensä herkullisesta ja ylellisestä maustaan – ikään kuin se olisi miljoonan dollarin arvoinen. Kyseessä on eräänlainen muunnelma lasagnesta: tässä versiossa vuokaan kaadetaan spagettia ja päälle levitetään juustokastiketta sekä jauhelihakastiketta.

Reseptissä käytetään osittain italialaista salciccia-porsaanjauhelihaa, mutta sen voi aivan hyvin korvata myös tavallisella porsaanjauhelihalla. Helpointa on valita kaupasta paketillinen nauta-sikajauhelihaa, jolla saa kuitattua molemmat ohjeen jauhelihat.

Miljoonan dollarin spagetti

300 g spagettia (tai muuta pastaa)

200 g salsiccia-jauhelihaa + 250 g naudan jauhelihaa TAI 400–500 g nauta-sikajauhelihaa

1 sipuli

2 valkosipulinkynttä

3 rkl tomaattipyreetä

400 g tomaattimurskaa (yrteillä maustettua)

2 lihaliemikuutiota

250 g raejuustoa

200 g maustamatonta tuorejuustoa

2 dl ranskankermaa (valkosipuli & yrtit -maustettua)

½ dl maitoa

2 dl juustoraastetta (esim. mozzarella ja cheddar)

ripaus suolaa

vastajauhettua mustapippuria

Keitä spagetti al dente -kypsyiseksi suolatussa vedessä. Valuta ja huuhtele kylmällä vedellä. Laita pasta voideltuun uunivuokaan.

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli.

Ruskista salsiccia-jauheliha kuumalla pannulla, hienonna lastalla paiston aikana. Lisää naudan jauheliha, sipuli ja valkosipuli ja paista vielä muutaman minuutin ajan. Sekoita joukkoon tomaattipyree ja kuullota noin minuutti. Lisää tomaattimurska, 2 dl vettä ja liemikuutiot. Anna kiehua miedolla lämmöllä noin 5 minuuttia.

Sekoita keskenään raejuusto, tuorejuusto, ranskankerma, maito, ½ tl suolaa ja mustapippuria. Levitä seos spagetin päälle vuokaan. Lusikoi jauhelihakastike seoksen päälle. Ripottele pinnalle juustoraaste.

Paista uunin keskitasolla noin 25 minuuttia, kunnes pinta on saanut kauniin värin. Tarjoile esimerkiksi salaatin kanssa.

