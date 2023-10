Teetkö lihapullat näin? Kokin suosikkiohje: "Ei koskaan paisteta uunissa"

Keittiömestari Kari Aihisen lihapullaohje on yksi MTV Uutisten Makuja-ruokasivujen suosituimmista resepteistä. Kape itse on pyöritellyt lihapullia elämänsä aikana valtaman määrän, joten kokki tietää, mistä puhuu antaessaan vinkkejä täydellisten pyöryköiden valmistukseen.

– Pointtina on se, että lihapullataikinassa pitää olla rasvaa. Lihapulla on silloin kivempi paistaa, kivempi muotoilla ja ennen kaikkea se on paremman makuista.