Oikea jauheliha lihapulliin ja paras valmistusohje – moni tekee sipulivirheen

Erilaiset jauheliharuoat maistuvat suomalaisille vuodesta toiseen. Yksi koko perheen arkiruokasuosikeista on tietysti lihapullat. Perinteisten lihapullien ohje on todella yksinkertainen. Tiettyihin seikkoihin sekä lihapullien raaka-aineissa että valmistuksessa on silti syytä kiinnittää huiomiota, mikäli haluaa mahdollisimman herkullisen lopputuloksen.

Mikä jauheliha lihapulliin?

– Pointtina on se, että lihapullataikinassa pitää olla rasvaa. Lihapulla on silloin kivempi paistaa, kivempi muotoilla ja ennen kaikkea se on paremman makuista, MTV:n ruokaohjelmistakin tuttu kokki Kari "Kape" Aihinen on neuvonut.