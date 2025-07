Mitä eroa on vihreällä, punaisella ja keltaisella paprikalla?

Paprika on yksi suomalaisten suosikkivihanneksista. Monipuolista kasvista löytyykin kaupoista monissa eri muodoissa ja väreissä – mutta tiedätkö, miten ne eroavat toisistaan?

Suomessa juhlistetaan heinäkuun loppupuolella vuosittain valtakunnallista paprikaviikkoa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK suositteleekin nauttimaan paprikaa erityisesti kesällä.

Suomessa tuotetaan paprikaa huhtikuusta lokakuuhun, sillä kasvis vaatii tietyn määrän valoa ja lämpöä menestyäkseen.

Paprikan värillä on väliä

Vihannespaprikoita löytyy ruokakaupoista laajassa väriskaalassa: paprikat voivat olla vihreitä, keltaisia, punaisia, oransseja, valkoisia tai mustan sinipunaisia.

Tiesitkö, että paprikan väri kertoo sen kypsyysasteesta? Vihreät paprikat ovat raakoja paprikoita, jotka kypsyessään vaihtavat väriä keltaiseksi tai punaiseksi. Keltaiset ja punaiset paprikat ovat makeimpia kun taas vihreät ja sinipunaiset paprikat ovat kirpeämpiä.

Vielä kypsyvää vihreää paprikaa käytetään pääasiassa kypsennettynä erilaisia ruoissa, koska sen maku ja rakenne sopivat parhaiten ruoanlaittoon.

Mitä ovat suippopaprikat?

Paprikat voivat olla myös suippoja!Shutterstock

Myös paprikoiden muoto vaihtelee lajikkeen mukaan. Perinteisten vihannespaprikoiden lisäksi kaupoista löytyy esimerkiksi suippopaprikaa.

Satokausikalenterin mukaan suippopaprikat ovat kapeampia ja ohutlihaisempia kuin tavalliset paprikat. Suippopaprikat ovat yleensä punaisia, mutta kaupoista saattaa löytyä myös esimerkiksi keltaisia, oransseja ja valkoisia suippopaprikoita.

Tavalliseen paprikaan verrattuna suippopaprikat ovat hieman makeampia ja niissä on vähemmän siemeniä. Siemenet sijaitsevat kannan lähellä, jolloin niiden poistaminen on helppoa.

Paprikan kilohinta voi yllättää

Paprikan kilohinta puhuttaa ja ihmetyttää yleensä vuosittain. Kilohinta voi vuoden aikana vaihdella suurestikin ja nousta muutamasta eurosta sadoilla prosenteilla.

Paprikan hintaan vaikuttaa yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan suhde. Hinta laskee, kun tuotantoa on paljon – ja päinvastoin.

Paprikan kilohinta saattaa olla tavanomaista korkeampi esimerkiksi keväisin, kun satokausi päättyy Espanjassa mutta on Hollannissa vasta aluillaan.

Vihannekset ovat ylipäätään edullisimmillaan loppukesästä ja alkusyksystä, kun Suomen satokausi on parhaimmillaan.

Kaupan hyllyllä edullisin vaihtoehto on yleensä vihreä paprika. Syy tähän on yksinkertainen: punaiset paprikat ovat saaneet kasvaa pitkään, ja ne ovatkin täysin kypsyneitä versioita raaemmista vihreistä paprikoista. Vihreät paprikat on voitu poimia nopeasti myyntiin. Keltaiset paprikat ovat kypsyydessään punaisen ja vihreä paprikan välimaastossa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 31. heinäkuuta 2023.

Lähteet: MTK, Kotimaiset Kasvikset ry, Satokausikalenteri