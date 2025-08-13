Kurkkupula iski Suomessa – tämän takia ulkomainen kurkku maistuu "oudolta"

Suomalaiskaupoissa on nyt hetkellinen kurkkupula, mutta syytä huoleen ei ole.

Yle uutisoi maanantaina kurkkupulan iskeneen Suomeen. Ylen mukaan poikkeuksellisen pitkä hellejakso vaikutti kurkkukasvustoon, ja tämä näkyy nyt kauppojen hevi-osastoillakin.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Niina Kangas vahvistaa MTV Uutisille, että kurkusta saattaa tällä hetkellä esiintyä paikoitellen puutetta.

– Tähän aikaan vuodesta on ihan tavallista, että viljelijöillä on kasvustonvaihtoja. Sen lisäksi oli pitkä hellejakso, jonka vuoksi kurkkukasvustot ovat kärsineet.

Ei syytä kurkkupaniikkiin

Kangas kuitenkin toteaa, että kyse ei ole mistään kovin dramaattisesta tilanteesta.

– Tilanne palautuu normaaliksi tuota pikaa.

Kurkku on Suomen suosituin vihannes tomaatin ohella, minkä vuoksi kuluttajat huomaavat helposti puutteet sen saatavuudessa. Normaalisti Suomessa viljellään kurkkua maailmanennätystahtiin, noin 10 kiloa kurkkua per suomalainen.

Niina Kangas ei usko, että hetkellinen kurkkupula vaikuttaa dramaattisesti tämä vuoden kokonaissatoihin.

Miksi ulkomainen kurkku maistuu erilaiselta?

Kaupoista saattaa löytyä nyt helpommin ulkomaista kurkkua, mutta tuontikurkku ei oikein suomalaisille maistu. Sosiaalisessa mediassa monet kommentoivat tuontikurkun maistuvan oudolta tai jopa pahalta suomalaiseen kurkkuun verrattuna.

– Kotimainen kurkku on varmasti tuoreempaa, kun se sinne kaupan tiskiin saapuu. Kurkun makuun vaikuttavat myös viljelyolosuhteet, kasvualusta, kasteluvesi ja tietysti lajike.



Suomalaisten rakastama kurkku valittiin vuoden vihannekseksi 2025. Kurkkua tuotetaan Suomessa runsaasti jatkossakin, joten syytä kurkkupaniikkiin ei ole.

