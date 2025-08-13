Atrian tilalla sikaruttoa – jo toinen tapaus tänä kesänä

Atria kertoo, että sen sikatilalla Virossa on todettu afrikkalainen sikaruttotartunta, joka on jo tämän kesän toinen.

Uusin tartunta on todettu lihasikatilalla Virossa Põlvamaalla, aiempi  Atrian omistamalla toisella virolaisella tilalla kesäkuun lopulla.

Yhtiö kertoo, että uusimmassa tapauksessa tila puhdistetaan ja desinfioidaan perusteellisesti. Tuotannon arvioidaan jatkuvan normaalisti muutaman kuukauden kuluttua. Lihatoimitukset asiakkaille ja vähittäiskaupoille jatkuvat lähes normaalisti, yhtiö vakuuttaa.

Atrian arvion mukaan taloudelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kesäkuun sikaruttotapaus maksoi yhtiölle noin 400 000 euroa. Atria aloittaa uuden sikaruttotapauksen tiimoilta paikallisten viranomaisten kanssa neuvottelut korvauksista, joita Viron valtio on myöntänyt sikaruttotapausten yhteydessä tuottajille.

Virosta ei viedä lihaa eikä lihavalmisteita Suomeen eikä muille Atrian liiketoiminta-alueille, yhtiö korostaa. Sikarutto ei tartu ihmisiin sioista eikä ruoasta.

