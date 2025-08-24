Sienineuvoja suosittelee herkkutateille "taikakylpyä" – uskomattoman hyvä maku

Sienineuvoja suosittelee laittamaan herkkutatit "taikakylpyyn" hyvän oliiviöljyn, valkosipulin ja sitruunan kanssa.

Sienineuvoja ja ruokatoimittaja Anu Brask kertoi elokuussa Huomenta Suomessa sienivinkkejään. Erilaiset sienet ovat Braskin mukaan mahtavia raaka-aineita ruoanlaittoon.

– Jos makuja ajatellaan, niin sieniruokiin saa ihan hirväesti erilaisia makuja jo ihan pelkästään eri sieniä valitsemalla.

Braskin oma ehdoton suosikki on herkkutatti.

– Siinä on mielestäni maailman paras maku. Ihanan pähkinäinen, pehmeä ja umamimaku täydellisyydessään.

Herkkutattien taikakylpy

Lähetyksessä Brask valmisti salaatin kauden tuoreista raaka-aineista. Hän suositteli laittamaan herkkutatit niin sanottuun taikakylpyyn.

– Eli laitetaan tatit pannulle hyvään oliiviöljyyn.paistetaan ihanan rapeiksi valkosipulin ja sitruunan kanssa, ja sitten laitetaan yrttejä, koska herkkutatti tykkää yrteistä.

Herkkutattien makupariksi sopii esimerkiksi rosmariini. Se mielletään usein lihamausteeksi, mutta sienissäkin on tiettyä lihaisuutta umamin vuoksi.

– Tästä tulee niin hyvää, että oksat pois.

Nappaa ohje: Herkkutattisalaatti

Katso videolta Anu Braskin sienivinkit:

9:56 Näin sienet kannattaa säilöä.