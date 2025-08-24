Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Sienineuvoja suosittelee herkkutateille "taikakylpyä" – uskomattoman hyvä maku

tattikylpy
Herkkutattien "taikakylpy" tekee niistä taivaallisen makuisia.MTV
Julkaistu 24.08.2025 09:42

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Sienineuvoja suosittelee laittamaan herkkutatit "taikakylpyyn" hyvän oliiviöljyn, valkosipulin ja sitruunan kanssa.

Sienineuvoja ja ruokatoimittaja Anu Brask kertoi elokuussa Huomenta Suomessa sienivinkkejään. Erilaiset sienet ovat Braskin mukaan mahtavia raaka-aineita ruoanlaittoon.

– Jos makuja ajatellaan, niin sieniruokiin saa ihan hirväesti erilaisia makuja jo ihan pelkästään eri sieniä valitsemalla.

Braskin oma ehdoton suosikki on herkkutatti.

– Siinä on mielestäni maailman paras maku. Ihanan pähkinäinen, pehmeä ja umamimaku täydellisyydessään.

Lue myös: Suomesta löytyi 26 uutta sienilajia

Herkkutattien taikakylpy

Lähetyksessä Brask valmisti salaatin kauden tuoreista raaka-aineista. Hän suositteli laittamaan herkkutatit niin sanottuun taikakylpyyn.

– Eli laitetaan tatit pannulle hyvään oliiviöljyyn.paistetaan ihanan rapeiksi valkosipulin ja sitruunan kanssa, ja sitten laitetaan yrttejä, koska herkkutatti tykkää yrteistä.

Herkkutattien makupariksi sopii esimerkiksi rosmariini. Se mielletään usein lihamausteeksi, mutta sienissäkin on tiettyä lihaisuutta umamin vuoksi. 

– Tästä tulee niin hyvää, että oksat pois.

Nappaa ohje: Herkkutattisalaatti

Katso videolta Anu Braskin sienivinkit:

9:56imgNäin sienet kannattaa säilöä.

Lue myös: Tiesitkö? Kantarellit voi putsata näin helposti – oikotie onneen

Lisää aiheesta:

Lorenz Backman häkeltyi: Outo ainesosa tekee perunamuusista "jumalaisen hyvää"Tattihitti! Anun helppoon sieniruokaan ei tarvitse edes kypsentää sieniäEdullisesta kotimaisesta kalasta voi valmistaa yllättävän ruoan: "Vieraat ihan äimänä"Pasi kehitteli lisukkeen, joka tekee kaikesta grilliruoasta parempaa: "Ultimaattinen umamipommi"Henri Alén paljastaa syksyn parhaimman pastareseptin: "Se on aivan jumalaista"Vältä pahin virhe sieniruoissa! Huippukokin parhaat sienivinkit: "Siitä ei suomalainen ruoka hirveästi parane"
RuokaSienetHuomenta SuomiMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoka