Tiesitkö? Kantarellit voi putsata näin helposti – oikotie onneen

Sienien putsaaminen voi olla vaivalloista, mutta on myös olemassa oikotie onneen.
Kuten aiemmin kerroimme, kantarelleja löytyy nyt pilvin pimein suomalaismetsistä. Satokausikalenterin mukaan kantarellien sesonki alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, ja satoa näyttää riittävän edelleen.
Jos kantarelleja haluaa löytää astetta helpommin, kannattaa avuksi ottaa sovellus, joka paljastaa parhaat apajat.
Sienestäjien ikuinen kiistanaihe on sienien putsaus: pitäiskö ne putsata sieniharjalla sutimalla jo metsässä, vai mikä on paras tapa?
Tiesitkö? Kantarellit voi pestä
Ruokatoimittaja Kati Pohja vinkkasi syksyllä 2023 helpomman menetelmän kantarellien putsaukseen: sienet voi nimittäin myös pestä.
– Olen jo vuosien ajan pessyt kantarellit, koska minulla ei ole aina iltaisin eikä muutenkaan aikaa siihen hirvittävään sutimiseen. Olen todennut, että tämä on paras tapa, Pohja demonstroi videollaan.
Ruokatoimittajan mukaan kantarellien peseminen on aivan sallittua, sillä kantarelleja harvoin säilötään kuivaamalla. Yleensä kantarellit kokataan heti käyttöön tai vaihtoehtoisesti säilötään pannun kautta pakkaseen. Pannulla kantarellien pesuvesi sitten haihtuu paistettaessa.
– Sillä ei ole mitään merkitystä, että ne kastelee. Kastuvathan nämä metsässäkin, kun sataa, Pohja muistuttaa.
Kantarellien lisäksi monet muutkin sienet, kuten rouskut, kestävät pesun aivan hyvin. Kuivattavaksi tarkoitettuja sieniä ei kuitenkaan kannata pestä.
