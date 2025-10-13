Nyt ruokamatkaillaan Japanissa! Oletko jo kuullut japanilaisesta maitoleivästä, jota kehutaan maailman parhaaksi paahtoleiväksi?

Toimittaja Mikko Takala ja ravintoloitsija Jesper Björkell jakavat tuoreessa Tokio – Ruokamatka metropoliin -keittokirjassaan (Readme 2025) herkullisia ruokavinkkejä kaikille japanilaisesta ruoasta kiinnostuneille.

Kaksikko vieraili viikonloppuna Huomenta Suomessa kertomassa kirjan taustoista ja synnystä. Samalla he paljastivat myös, mitkä japanilaiset ruoat ovat nyt huipputrendikkäitä meillä ja maailmalla.

"Yksiselitteisesti maailman parasta paahtoleipää"

Studiossa maisteltiin muun muassa katsu sando -kolmioleipää.

– Se on siitä jännä, että vaikka se näyttää tavalliselta kolmioleivältä, niin se on japanilainen maitoleipä shokupan, Takala kertoi Huomenta Suomessa

Takala ja Björkell kuvaavat kirjassaan shokupania täysin ainutlaatuiseksi leiväksi.

– Shokupan on yksiselitteisesti maailman parasta paahtoleipää, jota kerran maistettuaan kaupan pussitavara tuntuu suussa sahajauhoilta.

Sopii täytettyihin leipiin

Shokupania kutsutaan myös nimillä maitoleipä tai hokkaidon leipä. Se on hivenen makeaa maultaan ja sisältä herkullisen höttöistä.

Erityisen hyvää shokupan on kaksikon mukaan sandoissa, japanilaisissa täytetyissä leivissä.

Katsu sando -kolmioleivässä japanilaisen paahtoleivän väliin sujautetaan muun muassa tonkatsu-possupihvejä, kaalia ja japanilaista sinappia.

Shokupan eli japanilainen maitoleipä

Tangzhong (esitaikina):

0,6 dl vettä

0,6 dl punaista maitoa

25 g vehnäjauhoja

Leipätaikina:

1,2 dl punaista lämmintä maitoa

7 g kuivahiivaa

50 g sokeria

Tangzhong-esitaikina huoneenlämpöisenä

15 g maitojauhetta

1 kananmuna

350 g vehnäjauhoja

1 tl hienoa merisuolaa

60 g voita huoneenlämpöistä

Valmistusohje:

Valmista tangzhong-esitaikina:

Mittaa vesi pieneen kattilaan. Lisää jauhot ja vatkaa tasaiseksi. Lisää maito ja vatkaa uudelleen. Kuumenna miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen, kunnes massa sakenee puuromaiseksi. Kaavi tangzhong kulhoon ja peitä pinta kelmulla. Anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja levätä jääkaapissa muutaman tunnin tai yön yli.

Valmista taikina:

Laita kädenlämpöinen maito kulhoon. Sekoita pieni ripaus sokeria joukkoon ja ripota kuivahiiva maidon pinnalle. Anna seistä 10–20 minuuttia, kunnes seos kuplii. Lisää sokeri, tangzhong, maitojauhe, kananmuna, vehnäjauhot ja suola. Sekoita taikina tasaiseksi. Vaivaa yleiskoneessa 5–7 minuuttia. Lisää voi vähitellen ja vaivaa vielä 5–7 minuuttia, kunnes taikina on sileä ja irtoaa kulhon reunoista.

Kohota:

Kohota taikina lämpimässä ja vedottomassa paikassa kaksinkertaiseksi, noin 1–2 tuntia (uuni matalalla, alle 40 °C, toimii hyvin).

Muotoile ja kohota

Voitele leipävuoka (noin 1 l, esim. 22 × 10 × 20 cm). Kumoa taikina pöydälle, poista ilmakuplat ja jaa kolmeen osaan. Kauli jokainen 15 cm pitkäksi ja 10 cm leveäksi levyksi. Taita päät keskelle ja rullaa tiukasti. Aseta rullat vuokaan saumapuoli alaspäin. Kohota lämpimässä 1–2 tuntia, kunnes taikina on noussut vuoan yläreunaan tai yli.

Paista ja jäähdytä:

Lämmitä uuni 180 °C (kiertoilmalla 160 °C). Voitele pinta maidolla (mattapinta) tai kananmunalla (kiiltävä pinta). Paista 30–35 minuuttia. Jos pinta tummuu liikaa, peitä leivinpaperilla.

Anna leivän jäähtyä hetki vuoassa, kumoa ritilälle ja anna jäähtyä kokonaan. Viipaloi jäähtyneenä tai tarjoile lämpimänä.

Resepti: Mikko Takala & Jesper Björkell, Tokio – Ruokamatka metropoliin (Readme 2025)

Katso yllä olevalta videolta Mikko Takalan ja Jesper Björkellin Japani-vinkit!