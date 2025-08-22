Suomesta löytyi 26 uutta sienilajia

Kaksi löydetyistä sienilajeista havaittiin ensimmäistä kertaa koko Euroopassa.

Tutkijaryhmä löysi 26 uutta sienilajia Suomesta, selviää Luontotietopalvelu Taigan tiedotteesta.

Löydetyt lajit kuuluvat sienten luokittelussa kääväkkäisiin, ja ne kasvavat lahopuussa, karikkeessa tai muodostavat sienijuuren kasvien kanssa.

Kaksi löydetyistä lajeista, okanujakas ja pippurikruunuhaarakas, havaittiin ensimmäistä kertaa koko Euroopassa. Okanujakasta löydettiin Kolarista, Pellosta ja Rovaniemeltä ja pippurikruunuhaarakasta Savukoskelta. Molemmat sienilajit kasvavat vanhoissa luonnontilaisissa metsissä. Aiemmin niitä on löydetty Pohjois-Amerikasta.

Uudet sienet löydettiin lajistoselvitysten yhteydessä eri puolilla Suomea.

Katso myös: Herkkuja tuoreista ja säilötyistä sienistä

9:56 Haastattelussa ruokatoimittaja ja sienineuvoja Anu Brask.