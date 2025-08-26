Moni ei ole edes maistanut syksyn superherkkua – terveellistä ja edullista!

Nyt kannattaa mennä metsään keräämään ruokasieniä! Martat suosittelevat testaamaan muun muassa vuoden sieneksi valittua lampaankääpää.

Martat kannustavat suomalaisia lähtemään metsään nauttimaan syksyn sienirikkaudesta ja osallistumaan Marttojen sienipäivään 30.8. sekä siitä alkaville sieniviikoille.

Martat muistuttavat tiedotteessaan, että sienet ovat terveellistä, edullista ja monikäyttöistä ravintoa. Niitä voi valmistaa ja säilöä monin tavoin.

– Sienestys tarjoaa lisäksi mahdollisuuden vahvistaa kansalaistaitoja ja arjen omavaraisuutta: luonnon antimien tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa kokonaisvarautumista.

Lampaankääpä on syksyn superherkku

Monet suomalaiset tunnistavat jo hyvin esimerkiksi kantarellin ja herkkutatin. Niistä osataan myös tehdä erilaisia ruokia. Metsä on kuitenkin pullollaan myös muita herkullisia ruokasieniä.

Muista! Kerää vain sienilajeja, jotka tunnistat varmasti syötäviksi. Aloittelevalle sienestäjälle riittää yhden-kahden uuden sienilajin opettelu vuosittain.

Vuoden 2025 sieneksi on Marttojen mukaan valittu lampaankääpä.

Tältä näyttää lampaankääpä.Shutterstock

– Se on helposti tunnistettava, mieto ja monikäyttöinen ruokasieni, jota esiintyy kuusimetsissä myöhäissyksyyn asti, Martat kertovat tiedotteessaan.

Lampaankääpä sopii pihveihin, keittoihin, muhennoksiin ja piirakoihin, ja sitä voi myös kuivata tai pakastaa.

Lampaankääpä ei kaipaa sen kummempaa esikäsittelyä. Puhdistetut ja pilkotut sienet voidaan kypsentää pannulla niistä irtoavassa nesteessä. Mallon väri muuttuu kypsennettäessä kirkkaan keltaiseksi.

