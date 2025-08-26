Lifestyle
Moni ei ole edes maistanut syksyn superherkkua – terveellistä ja edullista!

sienipiirakka sienet
Lampaankääpä sopii vaikka sienipiirakkaan. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 29 minuuttia sitten

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Nyt kannattaa mennä metsään keräämään ruokasieniä! Martat suosittelevat testaamaan muun muassa vuoden sieneksi valittua lampaankääpää.

Martat kannustavat suomalaisia lähtemään metsään nauttimaan syksyn sienirikkaudesta ja osallistumaan Marttojen sienipäivään 30.8. sekä siitä alkaville sieniviikoille.

Martat muistuttavat tiedotteessaan, että sienet ovat terveellistä, edullista ja monikäyttöistä ravintoa. Niitä voi valmistaa ja säilöä monin tavoin. 

– Sienestys tarjoaa lisäksi mahdollisuuden vahvistaa kansalaistaitoja ja arjen omavaraisuutta: luonnon antimien tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa kokonaisvarautumista. 

Lampaankääpä on syksyn superherkku

Monet suomalaiset tunnistavat jo hyvin esimerkiksi kantarellin ja herkkutatin. Niistä osataan myös tehdä erilaisia ruokia. Metsä on kuitenkin pullollaan myös muita herkullisia ruokasieniä.

Lue myös: Tätä sientä asiantuntija suosittelee nyt poimimaan: "Aivan loistava!"

Muista! Kerää vain sienilajeja, jotka tunnistat varmasti syötäviksi. Aloittelevalle sienestäjälle riittää yhden-kahden uuden sienilajin opettelu vuosittain. 

Vuoden 2025 sieneksi on Marttojen mukaan valittu lampaankääpä. 

LampaankääpäTältä näyttää lampaankääpä.Shutterstock

– Se on helposti tunnistettava, mieto ja monikäyttöinen ruokasieni, jota esiintyy kuusimetsissä myöhäissyksyyn asti, Martat kertovat tiedotteessaan.

Lampaankääpä sopii pihveihin, keittoihin, muhennoksiin ja piirakoihin, ja sitä voi myös kuivata tai pakastaa.

Lampaankääpä ei kaipaa sen kummempaa esikäsittelyä. Puhdistetut ja pilkotut sienet voidaan kypsentää pannulla niistä irtoavassa nesteessä. Mallon väri muuttuu kypsennettäessä kirkkaan keltaiseksi.

Lue myös: Lore häkeltyi: Outo ainesosa tekee perunamuusista "jumalaisen hyvää"

Katso myös: Ei pelkkiä kantarelleja! Mikä sieni kannattaa Saimi Hoyerin mukaan ehdottomasti opetella tunnistamaan?

2:47imgTätä sientä Saimi Hoyer ylisti "superhyvänmakuiseksi" muutama vuosi sitten.

