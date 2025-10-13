Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntija ottaa kantaa kasvismakkarakohuun.

Saako kasvismakkaraa enää jatkossa kutsua makkaraksi tai kasvisipihvia pihviksi? Tätä asiaa on pohdittu medioissa ja kahvipöytäkeskusteluissa viime päivien ajan uuden mahdollisen EU-linjauksen vuoksi.

EU-parlamentin maatalousvaliokunta nimittäin haluaa, että tietyt sanat varattaisiin vain lihatuotteiden käyttöön. Tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi soijamakkara ei enää saisi olla makkara tai kasvisburgeri burgeri.

Kielenhuoltaja: Eihän lihapullakaan ole pulla

Nyt Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kielenhuoltaja Henri Satokangas ottaa kantaa kohua herättäneeseen linjaukseen. Hän muistuttaa Kotus-blogissa, että "ei saa sanoa" -tyyppiset muotoilut koskevat tällaisissa tapauksissa vain tiettyjä kielenkäytön lajeja.

– Jos asetus tulisi voimaan, se luonnollisesti koskisi tuotteiden rekisteröityjen nimien, pakkausmerkintöjen ja markkinoinnin kaltaisia kielen osa-alueita. Suurimmassa osassa kirjallisiakin kielenkäyttötilanteita tietenkin 'saisi sanoa' asiansa niillä sanoilla, jotka osuvimmiksi kokee, Satokangas toteaa kirjoituksessaan.

Kielenhuoltaja muistuttaa myös, että yhdyssanoja ei voida palauttaa yksioikoisesti osiensa merkityksiin.

– Esimerkiksi sana pulla viittaa erittäin vakiintuneesti jauhoista leivottuun herkkuun, jota kelpaa tarjoilla kahvin kyljessä. Silti suomenpuhujille ei tuottane ongelmia hahmottaa, mikä lihapulla on.

Kasvispihvi mainittu jo vuonna 1898

Monelle tulee pihvistä tai makkarasta mieleen lihatuote. Tämä ei kuitenkaan Satokankaan mukaan tarkoita sitä, etteikö kasvismakkaraa voisi olla olemassa.

Satokangas kertoo kielenhuoltajakollegansa löytäneen mielenkiintoisia löytöjä historiallisista aineistoista aiheeseen liittyen.

– Aamulehdessä 13. huhtikuuta 1912 suositellaan perjantairuoaksi "porkkanapihwiä ja piimäpuuroa". Kasvispihvistä löytyi vielä vanhempi esiintymä Kansalainen-nimisestä sanomalehdestä marraskuulta 1898. Lehdessä julkaistussa menuehdotuksessa on tarjolla "kasvispihviä ja porkkanaputinkia".