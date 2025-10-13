Nyt eletään kotimaisten juuresten kulta-aikaa! Nappaa vinkki takuuvarmaan juuresruokaan.

Monissa suomalaiskaupoissa myydään nyt kotimaisia juureksia erittäin halpaan kilohintaan. Suosittuja ovat muun muassa juuresämpärit: asiakas saa valita ison ämpärin täyteen haluamiaan juureksia esimerkiksi viiden euron hintaan.

Mutta miten juureksia sitten kannattaisi hyödyntää? Yksi helppo tapa on valmistaa niistä iso pellillinen uunijuureksia.

Täydellisten uunijuuresten salaisuus

Uunijuurekset valmistaminen ei ole mitään rakettitiedettä: riittää, että pilkot juureksia ja pyörittelet lohkot öljyssä sekä mausteissa.

Muutamalla kikalla uunijuureksista saa kuitenkin astetta parempia.

Ensinnäkin uunipelti kannattaa esilämmittää samalla, kun esilämmität uunin. Pellin lämmittäminen ennen kasvisten paahtamista maksimoi niiden karamellisoitumisen uunissa.

Jos peset juurekset tai kasvikset, ne kannattaa myös kuivata ennen maustamista. Näin varmistat, että juurekset paahtuvat pinnalta rapsakoiksi.

