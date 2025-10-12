Vappu Pimiän ylistämä jauhelihakeitto sopii täydellisesti kylmiin syyspäiviin.
Juontaja Vappu Pimiä on myös tunnettu ruokaintoilija ja reseptinikkari. Vapun makaronilla höystetty jauhelihakeitto eli minestronekeitto onkin yksi MTV Uutisten Makuja-ruokasivujen suosikkiohjeista.
Resepti on julkaistu alun perin Vappu joka päivä -kirjassa (Otava 2023).
– Tämä keitto on yksi arjen parhaista pelastajista. Olen tunkenut mukaan lehtikaalia, sillä se sopii keittoihin erinomaisesti, on terveellistä ja puutarhassani kasvaa sitä reilusti, Vappu kertoo kirjassaan.
Perinteisellä, kasviksia pursuavalla minestronekeitolla sanotaan myös olevan suotuisia terveysvaikutuksia. Pitkän iän salaisuutta tutkinut kirjailija ja tutkimusmatkailija Dan Buettner kertoi aiemmin, miksi minestronekeiton syöminen on kannattavaa.
Nappaa ohje: Vappu Pimiän minestronekeitto
Lue myös: Vappu Pimiän hittisämpylät: Nerokas valmistuskikka selittää suosion
Katso myös: Näin Vappu Pimiä tekee suositut sämpylänsä
7:56Testaa Vapun yön yli -sämpylät!