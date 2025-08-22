Lifestyle
Herkkutattisalaatti

herkkutattisalaatti
Herkkutattisalaatti on helppo valmistaa.MTV
Julkaistu 22.08.2025 12:14

MTV LIFESTYLE

Ruokatoimittaja ja sienineuvoja Anu Brask suosittelee laittamaan herkkutatit taikakylpyyn hyvän oliiviöljyn, valkosipulin ja sitruunan kanssa. Nappaa herkkutattisalaatin ohje!

  • Kokonaisvalmistusaika: 20 min
  • Annosmäärä: 4 annosta

Ainekset

  • 4 (noin 400 g) keskikokoista herkkutattia
  • 3-4 valkosipulinkynttä
  • 1 sitruunan mehu
  • 1 oksa rosmariinia
  • 4 rkl oliiviöljyä
  • 1/2 tl suolaa
  • 1/4 tl mustapippuria

Lisäksi

  • 2 (1 pss/200 g) rapeaa pikkusalaattia
  • 1 kesäsipuli varsineen
  • 1 pieni kurkku
  • 1 pieni kesäkurpitsa
  • 1 omena
  • 2 dl herukoita
  • 1 pkt (125 g) pehmeää vuohenjuustoa
  • (syötäviä kukkia)

Valmistusohje

  1. Puhdista ja viipaloi sienet. Kuori ja hienonna valkosipulinkynnet. Purista sitruunan mehu. Huuhtele ja kuivaa yrttioksa.
  2. Valmistele salaattipeti. Pilko salaatit ja suikaloi sipuli. Viipaloi kurkku ja kesäkurpitsa ohuiksi siivuiksi, pilko omena. Riivi ja huuhtele marjat. Laita kasvikset, omenakuutiot ja marjat tarjoiluastiaan, murenna päälle juusto.
  3. Kuumenna öljy isolla pannulla. Laita sienet pannuun ja paista sienisiivut kovalla lämmöllä molemmin puolin kullanruskeiksi. Lisää pannulle valkosipulit ja paista vielä hetki.
  4. Kaada mehu kuumalle pannulle sienien joukkoon ja anna nesteen kiehahtaa. Mausta sienet suolalla ja pippurilla.
  5. Lusikoi paistos salaatin päälle lämpimänä ja valuta paistoneste pannulta salaatin päälle. 

