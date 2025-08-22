- Puhdista ja viipaloi sienet. Kuori ja hienonna valkosipulinkynnet. Purista sitruunan mehu. Huuhtele ja kuivaa yrttioksa.
- Valmistele salaattipeti. Pilko salaatit ja suikaloi sipuli. Viipaloi kurkku ja kesäkurpitsa ohuiksi siivuiksi, pilko omena. Riivi ja huuhtele marjat. Laita kasvikset, omenakuutiot ja marjat tarjoiluastiaan, murenna päälle juusto.
- Kuumenna öljy isolla pannulla. Laita sienet pannuun ja paista sienisiivut kovalla lämmöllä molemmin puolin kullanruskeiksi. Lisää pannulle valkosipulit ja paista vielä hetki.
- Kaada mehu kuumalle pannulle sienien joukkoon ja anna nesteen kiehahtaa. Mausta sienet suolalla ja pippurilla.
- Lusikoi paistos salaatin päälle lämpimänä ja valuta paistoneste pannulta salaatin päälle.
Makuja
Herkkutattisalaatti
Herkkutattisalaatti on helppo valmistaa.MTV
Julkaistu 22.08.2025 12:14
Ruokatoimittaja ja sienineuvoja Anu Brask suosittelee laittamaan herkkutatit taikakylpyyn hyvän oliiviöljyn, valkosipulin ja sitruunan kanssa. Nappaa herkkutattisalaatin ohje!
- Kokonaisvalmistusaika: 20 min
- Annosmäärä: 4 annosta
Ainekset
- 4 (noin 400 g) keskikokoista herkkutattia
- 3-4 valkosipulinkynttä
- 1 sitruunan mehu
- 1 oksa rosmariinia
- 4 rkl oliiviöljyä
- 1/2 tl suolaa
- 1/4 tl mustapippuria
Lisäksi
- 2 (1 pss/200 g) rapeaa pikkusalaattia
- 1 kesäsipuli varsineen
- 1 pieni kurkku
- 1 pieni kesäkurpitsa
- 1 omena
- 2 dl herukoita
- 1 pkt (125 g) pehmeää vuohenjuustoa
- (syötäviä kukkia)