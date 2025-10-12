Moni syö aamupalaksi puuroa, mutta mikä olisi sopiva annosmäärä?

Perjantaina 10.10. vietettiin kansainvälistä puuropäivää, ja terveellisen puuron saloihin perehdyttiin myös Huomenta Suomessa. Ruoka- ja ravitsemusasiantuntijat kertoivat lähetyksessä tarkemmin puuron terveyshyödyistä.

– Puuro on monipuolista, maukasta, helppoa valmistaa ja aika edullistakin. Jos mietitään ravitsemuksellisesti, niin kaurahiutale tai hiutalepuuro ylipäätään tehdään täysjyvästä, ja se on ehdottomasti hyvä juttu, kertoi Raisio-konsernin ravitsemusasiantuntija Marja Vakkuri.

Kuinka paljon puuroa aamupalaksi?

Ravitsemusasiantuntijalta tiedusteltiin myös sopivaa puuroannosta. Kuinka paljon puuroa kannattaisi syödä esimerkiksi aamupalaksi?

– Se on todella paljon ihmisestä ja kulutuksesta kiinni, Vakkuri muistutti.

Keskimääräinen puuroannos on noin 40 grammaa eli yhden desilitran verran hiutaleita. Se on Vakkurin mukaan sopiva annos vähemmän liikkuvalle ihmiselle.

– Jos huomaa, että se ei riitä, niin sitten vain enemmän hiutaleita: puoltatoista tai kahta desiä, jos tuntuu siltä, että tarvitsee.

Jos joka aamu ei ole mahdollista keittää puuroa, voi tehdä edellisenä iltana laittaa tuorepuuron jääkaappiin turpoamaan. Myös tällä tavalla saa täysjyvähiutaleiden hyödyt.

