Selkeä muutos suomalaisten leivänpäällisissä

Kyselytutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista leipään ja leivänpäällisiin.
Syyskuun toisella viikolla vietetään jälleen kansallista leipäviikkoa. Tänä vuonna viikon teemassa huomiota kiinnitetään erityisesti täysjyvään.
Leipätiedotuksen mukaan nyt on aika nostaa esiin täysjyväviljan monipuoliset terveyshyödyt ja kannustaa suomalaisia käyttämään täysjyvää osana jokapäiväistä ruokavaliota.
Leipää mieluiten juustolla
Leipätiedotuksen tilaston mukaan suomalaiset söivät ruokaleipää vuonna 2024 keskimäärin noin 40 kiloa henkeä kohden. Päivittäin suomalainen söi leipää noin 110 grammaa, mikä vastaa vajaata neljää viipaletta tuoreleipää tai yhtätoista palaa kuivaleipää. Leivän kulutus on säilynyt melko tasaisena koko 2010-luvun.
Muutoksia on sen sijaan havaittavissa suomalaisten leivänpäällisissä. Vaasan selvitti tuoreessa kyselytutkimuksessa suomalaisten näkemyksiä leivästä ja leivänpäällisistä.
Suomalaiset valitsevat leipänsä päälle useimmiten juustoa (77 prosenttia), kasviksia (63 prosenttia), punaisesta lihasta valmistettuja leikkeleitä (50 prosenttia) ja kasvimargariinia (47 prosenttia).
Tutkimuksessa selvisi, että vain noin 1,5 prosenttia suomalaisista ei syö leipää lainkaan.
Selkeä muutos leivänpäällisissä: Ravitsemussuositukset vaikuttavat
Kun vastaajilta kysyttiin, minkä leivänpäällisten syömistä he ovat viimeisen puolen vuoden aikana lisänneet ja minkä vähentäneet, näkyi kasvua oikeastaan vain kasvisten syönnissä. Sen sijaan punaisesta lihasta valmistettujen leikkeleiden määrää on selkeästi vähennetty.
– Kyselytulosten taustalla vaikuttavat todennäköisesti ainakin jollain tasolla syksyllä julkaistut uudet ravitsemussuositukset. Suosituksissa kasvisten määrää kehotettiin nostamaan ja lihatuotteiden laskemaan, ja juuri näitä muutoksia kyselyn tuloksissa näkyy, Vaasan oy:n Senior Category Manager Mikko Kaijansinkko kertoo tiedotteessa.
Myös leikkelevalmistajat ovat aiemmin kertoneet uusien ravitsemussuositusten vaikuttaneen tuotteiden myyntiin.
Kyselyn perusteella leikkeleissä punaisesta lihasta on siirrytty siipikarjanlihaan ja yleisesti leikkeleistä juustoon ja kasviksiin sekä kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin. Monet kertovat myös, että eivät ole varsinaisesti korvanneet leikkeleitä millään, vaan vähentäneet niiden käyttöä.
Vaasan oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2025 ja siihen vastasi 1000 suomalaista.
