Samppanja olikin halpaa viiniä hiilihapotettuna – viinintekijä narahti miljoonahuijauksesta

Väärennetyn samppanjan kauppaaminen toi sakkoa ja vankilatuomion.

Ranskalainen viininvalmistaja narahti huijaussamppanjasta ja sai jättisakon. Didier Chopin, 56, päätyi toimintansa vuoksi myös vankilaan, kertoo Le Monde.

Ex-työntekijät paljastivat Chopinin kuohujuomavedätyksen vuonna 2023.

Valmisti "samppanjaa" hapottamalla viiniä

Chopin oli myynyt ja valmistanut satoja tuhansia pulloja feikkikuplivaa.

Muka-samppanjat valmistettiin espanjalaisista ja ranskalaisista viineistä, joihin lisättiin aromeja. Chopin myös hiilihapotti juomat tuottaakseen niihin kuplia. Toiminnallaan hän tienasi miljoonia.

Tuomioistuin Champagnen alueella tuomitsi miehen 18 kuukaudeksi vankilaan. Myös Chopinin vaimo sai tuomion petoksesta ja samppanjan suojatun nimikkeen varastamisesta.

Sekä Chopinille että hänen vaimolleen lätkäistiin sadan tuhannen euron sakko. Heidän holdingyhtiölleen rapsahti 300 000 euroa sakkoa. Pariskunta joutuu myös maksamaan korvauksia aidon samppanjan tuottajille.

Chopin: Elämä pilalla

Chopin ei enää saa toimia yrittäjänä. Hän ei myöskään saa työllistyä samppanjateollisuuden työntekijänä viiteen vuoteen.

– Tein virheen, elämäni on pilalla, eikä minulla ole muuta sanottavaa asiasta, Chopin totesi toimittajille oikeudenkäynnin aikana.

Huijaussampanjan vientiä ulkomaille käsitellään Drinks Business -juomasivuston mukaan vielä erikseen vuonna 2026.

Chopin on ollut vaikeuksissa lain kanssa myös muista syistä, esimerkiksi kirjoiteltuaan sekkejä, joilla ei ollut katetta. Miehen ex-työntekijät ovat lisäksi nostaneet tätä vastaan seksuaalirikossyytteitä, joita käsitellään myöhemmin.

