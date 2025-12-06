Ruotsalainen glögiasiantuntija kertoo faktoja glögin säilyvyydestä.

Systembolagetin eli Ruotsin Alkon glögikategoriavastaava Johan Lund kertoo Aftonbladetille faktoja glögin säilyvyydestä. Lundin mukaan edelliseltä joululta jäänyt puolikas pullo glögiä voi olla edelleen täysin juomakelpoista.

– Glögi sisältää niin paljon sokeria, että se on erittäin säilyvää. Alkoholiton glögi voi olla täysin juomakelpoista vuoden kuluttua, jos se on säilytetty oikein. Alkoholilliset glögit säilyvät jopa pidempään.

Glögin säilyvyyttä parantaa, jos sitä pitää viileässä ja pimeässä. Optimaalisin paikka olisi Lundin mukaan kylmäkellari tai viinikellari, mutta myös jääkaappi käy.

– Tämä koskee sekä avattuja että avamaattomia pulloja, mutta erityisesti, jos pullo on jo avattu.

Näin glögi muuttuu vanhetessaan

Avattu glögi ei toki enää välttämättä ole parhaimmillaan seuraavalla joulukaudella. Lundin mukaan esimerkiksi glögin sisältämät mausteet voivat menettää makuaan. Glögistä tulee silloin pehmeämmän makuista.