Testasimme Alkon halvimpia kuohuviinejä. Katso videolta makutestin voittaja!

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella on maisteltu ja vertailtu ainoastaan kauppojen halvimpia elintarvikkeita. Mukana makutesteissä on ollut S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia.

Joulukauden kunniaksi sarjassa testattiin nyt myös halpoja kuohuviinejä, joita voi kutsua myös niin sanotuiksi kyykkykuohareiksi. Makutestiin valikoitui Alkon kuivia kuohuviinejä, jotka maksavat alle 10 euroa pullolta.

Erityisesti yhden kuohuviinin tuoksu sai maistelijat hämmentyneiksi.

– Haisee pullonpalautusautomaatilta.

Maku kuitenkin ratkaisee.

Mikä halvoista kyykkykuohuviineistä on paras? Katso videolta voittaja!

