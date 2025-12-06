Huomenta Suomen itsenäisyyspäivän -erikoislähetyksessä tutustuttiin samppanjaan, joka suunniteltiin aikoinaan tsaari Aleksanteri II:lle.

Samppanjaritarikunnan upseeri Jukka Sinivirta johdatti Huomenta Suomen itsenäisyyspäivän -lähetyksessä juontajat laatusamppanjoiden maailmaan.

Sinivirta muistutti, että samppanjoita nauttiessa on tärkeää antaa juomalle arvoa.

– Tämä on niin rikas, että sieltä voi poimia paljon hienoja yksityiskohtia, Sinivirta kuvailee lähetyksessä maisteltua Louis Roederer Cristal Champagne Brut 2015 -samppanjaa.

Mitä makuvivahteita löytyy lähes 400 euron samppanjasta? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Pullon kiehtova historia

Louis Roederer Cristal Champagne -pullo sisältöineen suunniteltiin alunperin jo vuonna 1876 tsaari Aleksanteri II:lle.

– Hän halusi siihen kirkkaan pullon, jotta siellä ei voi olla myrkkyjä. Lisäksi pohjan piti olla suora, jotta sinne ei voi kätkeä pommia, Sinivirta kertoo.