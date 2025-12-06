Linnan juhlien boolin alkuperäinen ohje vuosi julkisuuteen vuonna 1975. Testasimme muutama vuosi sitten modernisoidun version juhlajuomasta. Juttu ja video on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2020.
Linnan juhlien legendaarisella boolilla on pitkä historia ja sen juuret ulottuvat 1940-luvulle saakka.
Gastronomisen seuran pääsihteeri Erik Haack suunnitteli booliohjeen yhdessä Alli Paasikiven kanssa vuonna 1948. Eri lähteiden mukaan alkuperäistä booliohjetta jouduttiin kuitenkin hieman panemaan uuteen uskoon, kun se vuosi julkisuuteen ruokalehti Kasarissa vuonna 1975.
Linnan juhlien boolin alkuperäinen resepti
Linnan juhlien booli on raikas ja kupliva juoma, jonka alkoholipitoisuus on noin 12 prosenttia. Tällainen alkuperäinen ohje 10–15 hengelle oli Kasari-lehden mukaan:
1 ½ pulloa Jugoslovanski Rizlingiä, numero 497
½ pulloa Bordeax Biancia, numero 466
2 dl White Portia, numero 277
1 pullo Pöytäviinaa
2 tippaa sitruunankuoriuutetta
1 pullo kuivaa Elyséetä, numero 851
3 pulloa Grape-virvoitusjuomaa
Booli valmistetaan Linnan juhlia varten siten, että sen pohja sekoitetaan valmiiksi Alkossa.