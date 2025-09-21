Maa-artisokkien käyttö ruoanlaitossa on helppoa, kun pitää mielessä muutamia niiden valmistukseen liittyviä seikkoja.

Muhkuraiset maa-artisokat ovat syksyn ja talven herkkuruokaa! Kotimaisen maa-artisokan satoa kerätään syys–marraskuussa, mutta varastoituna maa-artisokka on sesongissa aina maaliskuun loppuun saakka.

Maa-artisokan käyttö

Maa-artisokkaa voi käyttää keittiössä monipuolisesti: perinteisesti juureksesta valmistetaan esimerkiksi maukasta sosekeittoa, mutta se maistuu myös uunissa paahdettuna tai kermaperunoiden joukossa.

Satokausikalenterin mukaan maa-artisokkaa voi myös tarjota ohuina viipaleina kypsentämättömänä tai viipaleet voi uppopaistaa perunalastujen tapaan.

Pyreeksi soseutettua maa-artisokkaa voi käyttää esimerkiksi pastassa tai risotossa.

Tiesitkö? Maa-artisokka kuuluu samaan sukuun auringonkukkien kanssa. Kasvin syötävät osat ovat maan alla epäsäännöllisen muotoisina, haarakkeisina varsimukuloina.

Kokkaa samaan tapaan kuin perunaa

Keittiömestari Filip Langhoff on aiemmin kertonut MTV Uutisille, että tarjoaisi maa-artisokkaa itse sellaiselle ravintola-asiakkaalle, joka ei liiemmin koe pitävänsä juureksista.

– Yksi sellainen, mitä ei ei ole tarpeeksi käytetty on maa-artisokka. Maa-artisokka toimii vähän samalla tavalla kuin peruna ja sitä voi käyttää melkein kaikissa paikoissa, missä perunaakin käyttäisi, Langhoff totesi.

Langhoff kertoi, ettei ole koskaan tavannut henkilöä, joka ei pitäisi friteeratusta maa-artisokasta.

– Jos keittää ja friteeraa ne rapeaksi, ja sitten syö jonkun kivan mustavalkosipulimajoneesin tai vastaavan kanssa, niin se toimii aina, Langhoff vinkkasi.

Maa-artisokkien kuoriminen: Tarvitseeko kuoria?

Moni kotikokki saattaa epäröidä maa-artisokan käyttöä keittiössään sen mukulaisen muodon vuoksi. Muhkuraisten maa-artisokkien kuoriminen ei varsinaisesti houkuttele.

Hyviä uutisia! Maa-artisokkaa ei välttämättä tarvitse kuoria lainkaan. Jos paahdat maa-artisokat uunissa, voit kypsentää ne vallan hyvin kuorineen – kunhan peset ja harjaat ne hyvin ennen paahtamista. Kypsentämisen jälkeen voit nautiskella juurekset kuorineen.

Edes maa-artisokkakeittoa varten juureksia ei tarvitse välttämättä kuoria. Ota kuitenkin huomioon, että keitosta tulee kuorien kanssa hieman tummempaa ja rakeisempaa – toisaalta myös sopan maku on tällöin voimakkaampi.

Jos kuorit maa-artisokat, käytä apuna teelusikkaa

Voit myös paahtaa tai keittää pestyt ja harjatut maa-artisokat kuorineen ja hoitaa kuorimisen vasta kypsennyksen jälkeen. Sisus irtoaa tällöin huomattavasti helpommin kuorista.

Jos päätät kuoria maa-artisokat, kannattaa välineenä käyttää teelusikan kärkeä kuorimaveitsen sijaan. Näin saat kuoret pois pienimmistäkin koloista. Kuoritut maa-artisokat kannattaa laittaa sitruunamehulla terästettyyn veteen, jotta ne eivät tummu ennen niiden kypsentämistä.

Kokeile reseptejä:

Lähteet: Satokausikalenteri, Martat

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2023.