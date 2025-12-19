Someilmiöksi muutamia vuosia sitten noussut mätidippi on ihana herkku vaikka joulupöytään.

Onko mätidippi jo sinulle tuttu juttu? MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu mätidipin suuresta suosiosta Suomessa.

Iso resepti-ilmiö

Mätidippi nousi ilmiöksi loppuvuodesta 2021, kun ruokavaikuttajat Iman ja Leena julkaisivat ohjeen Instagramin @imanjaleenasafkaa -tilillään.

Mätidipin voi valmistaa mistä tahansa mädistä, mutta isorakenteisella kirjolohen mädillä saa ainakin taatusti näyttävän ja herkullisen dipin aikaiseksi. Dipin voi nautiskella Imanin ja Leenan tyyliin laadukkaiden sipsien kaverina, tai sitten kokeilla lisuketta rohkeasti muillekin ruoille.

Joulupöydässä mätidippi maistuu esimerkiksi saaristolaisleivän päällä tai perunoiden kaverina. Kalayhdistys Pro Kala ry on suositellut mätidippiä esimerkiksi blinien tai uuniperunoiden lisukkeeksi.

Iman ja Leena vieraina Huomenta Suomessa perjantaina 19.12. kello 9.15 alkaen MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.

0:27 Tiesitkö? Näin dippijauhe pitäisi sekoittaa kermaviiliin: "Miksi en ollut tajunnut tätä aiemmin?"