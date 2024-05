Palkittu perunarieska halutaan EU:n nimisuojalistalle

Suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Aitoo rieskaleipurit, kertoi Ruokavirasto tiedotteessa torstaina.

– Aitoo perunarieskan pääraaka-aine on kuorineen keitetty peruna. Tuote voidaan valmistaa myös gluteenittomista raaka-aineista, kertoo Penttilä.

Aitoo perunarieskan maineesta kertoo, että se on palkittu Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnolla vuonna 2023 ja kolme vuotta aiemmin se valittiin Suomen parhaaksi perunarieskaksi.

Tähän mennessä EU:ssa on suojattu yli 3800 nimitystä, joista suomalaisia on 14. Näitä ovat esimerkiksi Kainuun rönttönen ja kalakukko. Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä.