EU hyväksyi Suomeen uuden nimisuojatun tuotteen – "Merkittävä asia suomalaiselle ruokakulttuurille"

Mikä nimisuojaus? EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoituksena on suojata maataloustuotteita ja elintarvikkeita sekä alkoholeja vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. EU:ssa nimisuojattuja tuotteita on jo 3500, mutta Suomessa on suojattu Aidon saunapalvikinkun lisäksi vain kymmenen maataloustuotetta ja elintarviketta sekä kaksi alkoholia. Yksi nimisuojatuista tuotteista on esimerkiksi karjalanpiirakka.

Lähde: Ruokavirasto