Kalakeitto, jota kaikkien kannattaisi kokeilla

Oletko jo maistanut tätä maailmankuulua kalasoppaa?

Kalakeitto on yksi suomalaisten ehdottomista ruokasuosikeista. Monen mielestä paras kalasoppa on ehdottomasti kermainen lohikeitto, kun taas toiset arvostavat talvisesongin hienostunutta madesoppaa.

Pro Kala -yhdistyksen lanseeraamaa perinteistä kalakeittopäivää vietetään perinteisesti helmikuussa, mutta klassikkoruokaa voi nauttia vuoden ympäri eri kaloista valmistettuna.

Yksi ehdoton kalakeitto-ohje on kotoisin Ranskasta. Oletko sinä maistanut klassista bouillabaissea?

Bouillabaisse on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen

Pro Kalan mukaan Etelä-Ranskan Provencesta kotoisin oleva bouillabaisse oli alkujaan kalastajien valmistama arkinen ruoka. Ajan myötä siitä on tullut maailmankuulu.

Klassisessa bouillabaissessa yhdistetään kalaa, äyriäisiä ja mausteista tomaattilientä.

– Tomaattipohjainen bouillabaisse on varsin erilainen makuelämys kuin perinteinen skandinavinen lohisoppa. Se on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen ruoka, jota on mukava tarjota myös vieraille, kalayhdistyksestä vinkataan tiedotteessa.

Bouillabaisse-ohje

Tämä bouillabaisse-resepti pohjautuu kuuluisan amerikkalaisen kokin Julia Childin reseptiin.

8 kypsää tomaattia kaltattuina ja kuutioituina

1 sipuli

1 purjosipuli

1 fenkoli

½ dl oliiviöljyä

2–4 valkosipulinkynttä

3 porkkanaa

suolaa ja mustapippuria myllystä

100 g tomaattipyreetä

1-2 tl sokeria

2 dl kuivaa valkoviiniä

1½ l kalalientä

tuoretta lehtipersiljaa, basilikaa ja timjamia

1 tl fenkolinsiemeniä

1 laakerinlehti

1 paketti sahramia

n. 500 g valkolihaista kalaa, esim. kuhaa, ahventa

16 kuorellista keitettyä sinisimpukkaa (pakaste) tai tuoreita simpukoita

150 g kuorittuja jättikatkarapuja

Kalaliemeen:

n. ½ kg valkolihaisen kalan ruotoa, päätä, nahkaa yms

n. 1 l vettä

n. 1 rkl suolaa

1 pieni purjosipuli

1 sipuli

muutama varsisellerin varsi

1–3 palsternakkaa

2-3 porkkanoita

musta- ja valkopippureita

muutama laakerinlehti

n. 2 dl kuivaa valkoviiniä

Valmista ensin kalaliemi: huuhtele kalan ruodot ja pää, josta on poistettu kidukset. Laita kalan perkauspalat kattilaan ja kaada päälle niin paljon kylmää vettä, että ne peittyvät. Nosta kattila liedelle, kuumenna kiehuvaksi ja poista liemen pinnalle nouseva vaahto. Lisää karkeasti paloitellut kasvikset sekä mausteet ja valkoviini. Keitä lientä miedolla lämmöllä puolisen tuntia. Siivilöi liemi puhtaaseen kattilaan ja jäähdytä nopeasti, ellet käytä lientä heti.

Valmista keitto: kalttaa ja kuutioi tomaatit. Kuori fenkoli, porkkanat ja sipulit, suikaloi ne.

Kuumenna öljy kattilassa. Lisää sipulit. Kuullota hetken ajan. Lisää fenkoli- ja porkkanasuikaleet, jatka kuumentamista vielä hetki. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Lisää kattilaan tomaattipyree ja sokeri, kiehauta seos. Kaada kattilaan valkoviini ja lisää kuutioidut tomaatit. Lisää loput mausteet ja kalaliemi. Anna kiehua kymmenisen minuuttia tai kunnes kasvikset ovat kypsiä.

Kuutioi kalat ja lisää ne kattilaan. Keitä noin viisi minuuttia.

Lisää kypsät sinisimpukat ja katkaravut. Kuumenna kiehuvaksi mutta anna keiton kiehua enää vain sen verran että ne äyriäiset ehtivät kuumentua. Jos käytät eläviä sinisimpukoita, pese ja käsittele ne etukäteen ja lisää keittoon samanaikaisesti kalojen kanssa. Tarkista maku. Viimeistele keitto viinitilkalla ja tuoreilla yrteillä. Tarjoa hyvän leivän ja majoneesikastike rouillen kera.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.