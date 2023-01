Tiedätkö, mitä on "savolainen talakkuna"? Ruokavirasto hyväksyi sen arvostetulle listalle

Maineikas savolainen viljatuote

Suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry. Savolainen talkkuna on maineikas ja perinteinen savolainen viljatuote, jonka vuoksi sille päätettiin hakea nimisuojaa.

Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Lisäksi se lisää tuotteiden tunnettuutta ja helpottaa niiden markkinointia. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Kyseessä on Ruokaviraston mukaan keitetyistä ja uunissa paahdetuista jyvistä karkeahkoksi jauhettu jauhoseos, jonka pääasiallinen raaka-aine on ohra tai ohra ja kaura sekoitettuna. Talkkunalle on ominaista karkeahko rakenne, paahdetun viljan tuoksu, maku ja ruskea väri.