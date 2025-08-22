Tällaiset arviot Kozeen Shiwanin ravintola sai "hygieniatarkastuksessa"

Helsingin kaupungin elintarvikevalvonta teki elintarviketurvallisuustarkastuksen Kozeen Shiwanin ravintolaan viimeksi huhtikuussa 2025.
MTV Uutiset kertoi torstaina helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa määrittelemättömäksi ajaksi.
Myöhemmin Kozeen Shiwan itse kertoi, miksi ravintolan toiminta loppui vedoten muun muassa omaan jaksamiseensa.
MTV Uutiset selvitti myös ravintolan elintarviketurvallisuutta. Helsingin kaupungin elintarvikevalvonta teki The Room by Kozeen -ravintolaan niin sanotun hygieniatarkastuksen viimeksi 2.4.2025. Kyseessä oli valvontasuunnitelman mukainen OIVA-tarkastus.
Lue myös: Miten Michelin-ravintolalla voi olla anniskeluluvat toisen ravintolan kautta? Noho kommentoi
Hyvät arviot tarkastuksessa
Keväisessä tarkastuksessa selvitettiin muun muassa tilojen soveltuvuus elintarvikehuoneistotoimintaan.
– Tarkastushetkellä tiloissa ei käsitelty elintarvikkeita. Tilat ovat aiemmin toimineet kahden brändin yhteisenä keittiönä, mutta nyt toinen niistä oli lopettanut. Tilat olivat tarkastushetkellä vain tämän yrityksen käytössä, raportissa muun muassa todetaan.
Raportista selviää, että lähes kaikki vaaditut asiat on hoidettu ravintolassa moitteettomasti. Elintarvikkeiden varastointi- ja säilytysolosuhteissa ei havaittu huomautettavaa.
Ravintola sai melkein kaikista kohdista arvion "oivallinen", mikä on paras mahdollinen arvio.
Yksi huomautus
Ravintola sai kuitenkin yhden huomautuksen koskien elintarvikkeissa annettuja tietoja. Raportin mukaan tiedoissa oli pieniä puutteita.
– Ilmoitusta allergeenitietojen saamisesta henkilökunnalta ei ollut esillä asiakkaille. Myöskään ilmoitusta lihan alkuperämaasta ei ollut esillä.
Raportissa kehotettiin ravintolaa ryhtymään toimenpiteisiin näiden puutteiden korjaamiseksi. Käytössä olevien lihojen alkuperämaat täytyy ilmoittaa asiakkaille kirjallisesti. Elintarvikkeiden tiedot pitää olla henkilökunnalla tiedossa, ja tästä on myös viestittävä kuluttajalle.
Lue myös: Nyt puhuu Kozeen Shiwan: Tässä syy ravintolan sulkeutumiselle
Katso myös: Kozeen Shiwanin Michelin-ravintola sulkeutui täysin yllättäen
3:44MTV:n tiedot: Ravintolan anniskeluoikeuksissa hämminkiä.