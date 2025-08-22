Lifestyle
Tällaiset arviot Kozeen Shiwanin ravintola sai "hygieniatarkastuksessa"

The Room by Kozeen Shiwan
The Room by Kozeen Shiwan -ravintolaan tehtiin edellinen elintarviketurvallisuustarkastus huhtikuussa 2025.MTV
Julkaistu 22.08.2025 11:10
Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Helsingin kaupungin elintarvikevalvonta teki elintarviketurvallisuustarkastuksen Kozeen Shiwanin ravintolaan viimeksi huhtikuussa 2025.

MTV Uutiset kertoi torstaina helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa määrittelemättömäksi ajaksi. 

Myöhemmin Kozeen Shiwan itse kertoi, miksi ravintolan toiminta loppui vedoten muun muassa omaan jaksamiseensa.

MTV Uutiset selvitti myös ravintolan elintarviketurvallisuutta. Helsingin kaupungin elintarvikevalvonta teki The Room by Kozeen -ravintolaan niin sanotun hygieniatarkastuksen viimeksi 2.4.2025. Kyseessä oli valvontasuunnitelman mukainen OIVA-tarkastus.

Hyvät arviot tarkastuksessa

Keväisessä tarkastuksessa selvitettiin muun muassa tilojen soveltuvuus elintarvikehuoneistotoimintaan.

– Tarkastushetkellä tiloissa ei käsitelty elintarvikkeita. Tilat ovat aiemmin toimineet kahden brändin yhteisenä keittiönä, mutta nyt toinen niistä oli lopettanut. Tilat olivat tarkastushetkellä vain tämän yrityksen käytössä, raportissa muun muassa todetaan.

Raportista selviää, että lähes kaikki vaaditut asiat on hoidettu ravintolassa moitteettomasti. Elintarvikkeiden varastointi- ja säilytysolosuhteissa ei havaittu huomautettavaa.

Ravintola sai melkein kaikista kohdista arvion "oivallinen", mikä on paras mahdollinen arvio.

Yksi huomautus

Ravintola sai kuitenkin yhden huomautuksen koskien elintarvikkeissa annettuja tietoja. Raportin mukaan tiedoissa oli pieniä puutteita.

– Ilmoitusta allergeenitietojen saamisesta henkilökunnalta ei ollut esillä asiakkaille. Myöskään ilmoitusta lihan alkuperämaasta ei ollut esillä. 

Raportissa kehotettiin ravintolaa ryhtymään toimenpiteisiin näiden puutteiden korjaamiseksi. Käytössä olevien lihojen alkuperämaat täytyy ilmoittaa asiakkaille kirjallisesti. Elintarvikkeiden tiedot pitää olla henkilökunnalla tiedossa, ja tästä on myös viestittävä kuluttajalle.

3:44imgMTV:n tiedot: Ravintolan anniskeluoikeuksissa hämminkiä.

