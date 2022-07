Oletko tullut ajatelleeksi tätä kaupan leipähyllyllä? Voi lyödä turistin ällikällä: "Meillä suomalaisilla on etuoikeutettu asema"

Moni suomalainen ei tule kaupan leipähyllyllä edes ajatelleeksi, miten valtavat valikoimat leipää meillä on ympärillämme. On ruislimppua, sämpylää, patonkia, kaurapalaa, ohrarieskaa ja vaikka mitä.

– Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että meillä suomalaisilla on etuoikeutettu asema sen suhteen, että leipähyllymme on täynnä todella monipuolisesti erilaisia leipiä? Ulkomailla kaupan leipähyllyn äärellä huomaa, että muualla leipävalikoima on merkittävästi suppeampi, Leipätiedotuksen tiedotteessa muistutetaan.