Nyt kannattaa syödä tätä vähärasvaista ja maukasta kalaa! Oli myös Martti Ahtisaaren lempiruokaa

Presidentit kotimaisen ruoan sanansaattajina

Monet Suomen presidentit ovat puhuneet kotimaisen ruoan puolesta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on muistuttanut aiemmin ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä.

– Parhaalta kokilta jää vähiten hävikkiä. Sukupolvelleni opetettiin, että on suorastaan syntiä heittää ruokaa hukkaan. Siinä oli viisaampi neuvo kuin mitä ehkä neuvojat tiesivätkään, presidentti Niinistö totesi vuonna 2022 hävikkiwebinaarissa.

Myös kotimainen kala on lukeutunut monen presidenttimme ruokasuosikkeihin. Kekkonen jopa keksi nimen kirjolohelle .

Ahtisaari rakasti ahvenfileitä

Ahven on vähärasvainen kala, jonka liha on vaaleaa ja maukasta. Kalaneuvokselta muistutetaan, että parhaimmillaan ahven on todellista pikaruokaa.