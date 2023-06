Vain vähän ruotoja ja hienostunut maku – kalamestarit suosittelevat nyt yhtä herkkukalaa lautaselle

Kuhaa arvostetaan suomalaisten ruokapöydissä sen vaalean ja kiinteän lihan vuoksi. Kuhan maku on erittäin hienostunut mutta ei yhtä voimakas kuin esimerkiksi ahvenen.

– Kuhassa on myös moniin muihin kotoisiin kaloihin verrattuna vähän ruotoja – ja nekin on helppo poistaa, jolloin fileestä saa lähes ruodottoman.

Ruotojen poisto kuhasta ja kuhan valmistus

Kalamestareiden mukaan kuhafileen pienet pystyruodot on nopea poistaa seuraavalla tavalla: tee viillot ruotorivin molemmille puolille ja irrota leikattu suikale ruotoineen.

– Nahattoman fileen paistoaika pannulla on noin 2–3 minuuttia per puoli. Muissa valmistustavoissa kypsennysaika vaihtelee fileen paksuuden ja lämmönlähteen mukaan. Kuha on kypsää, kun liha muuttuu kauttaaltaan valkoiseksi, kalamestarit vinkkaavat.