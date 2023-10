Ostatko kaupasta lohta tai kirjolohta? Pidä mielessä tämä

Maistaako lohen ja kirjolohen eron? KalayritysHätälä kertoo, että kirjolohen ja lohen maussa ei ole juurikaan eroa. Lohta myydään kaupassa myös nimillä merilohi ja Norjan lohi. Lohesta saatava filee on kirjolohifileetä suurempi, koska lohi on kookkaampi kala. Lohi on rasvaisempaa kun taas kirjolohessa on enemmän proteiinia.