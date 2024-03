Kari Aihinen vinkkaa: Näin saat pääsiäisruoat halvemmalla

Kuten aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerroimme, pääsiäinen on joulun ohella todella tärkeä ruokajuhla suomalaisille. Pääsiäispöytään tekisi mieli kattaa monenlaisia herkkuja aina pikkusuolaisista pääsiäislampaaseen ja näyttäviin jälkiruokaleivonnaisiin. Mutta mitä tehdä, jos budjetti ei tällaiseen veny?

Halvempia ruhonosia ja "less is more"

Jos pääsiäispöytään on pakko saada esimerkiksi karitsaa, suosittelee kokki Kari Aihinen halvempia ja pitkään haudutettavia ruhonosia, kuten potkaa, lapaa ja muita luullisia osia.

– Kun kukkaron kautta mietitään, niin kannattaa pohtia paljonko pitää olla sitä kuuluisaa karitsaa versus lisukkeet, kuten vihannekset, juurekset ja kastikkeet, Aihinen muistuttaa.

Karitsaa voi siis ostaa vähemmän ja satsata esimerkiksi kotimaisiin ja edullisiin uunissa paahdettaviin juureksiin. Aihinen antaisi etenkin näinä aikoina ohjenuoraksi "less is more, vähemmän on enemmän".

– Tehkää paremmin, mutta tehkää vähemmän. Ei tarjoilla koko pöytää katettuna sitä, tätä ja tota. Vältetään hävikkiä, ravintolassakaan ei saa tulla hävikkiä.

Budjettivaihtoehto pääsiäispöytään voisi Kapen mukaan olla myös ruokaisa salaatti. Kokki kannustaa myös syömään ja ostamaan mahdollisimman värikästä ruokaa.

– Erivärisiä paprikoita ja tomaatteja vaikka. Ei aina sitä maantienharmaata ruokaa.

"Jos ostat jotain muuta kuin lohta, niin vau, ihanaa ja jippikaijee!"

S-ryhmä tiedotti aiemmin tuoreen kalan myynnin kasvavan selkeästi ruokakaupoissa pääsiäisenä. Suomalaisten suosituin valinta ostoskoriin on edelleen tuontilohi. Kape toivoisi tähän muutosta.

– Jos ostat jotain muuta kuin lohta, niin vau, ihanaa ja jippikaijee! Koittakaa ostaa jotain muuta, Kape sanoo ja jatkaa vielä:

– Ymmärrän toki, että jos kuhat ja siiat maksavat 40 euroa kilolta, niin se voi olla liikaa. Mutta tehkää kalasta alkupaloja.

Kape suosittelee siis ostamaan tuoretta kalaa alkupalaherkkuihin, jolloin raaka-aineetta ei tarvitse hankkia niin suuria määriä.

– Tehkää sashimia tai vaikka cevichea, Kape suosittelee.

Pro Kala ry vinkkasi aiemmin helpon ohjeen kuhacevicheen, joka sopii täydellisesti pääsiäispöytään.

