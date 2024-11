Kalastusopas Tomi ylistää vähärasvaista ja pikana valmistuvaa kalaa: "Ihan ykköskala!"

"Ahven on ihan ykköskala"

Ahven on jäänyt monen suomalaisen kotikeittiössä hieman paitsioon, koska pienempien kalojen käsittely mielletään ehkä työlääksi. Kokonaisen ahvenen fileointi ei kuitenkaan ole kovin hankalaa, ja useimmiten kalaa saa jo valmiina fileinä kalatiskeistä.

– Mielestäni ahven on ihan ykköskala. Monet sanovat, että kuha on ykkönen, mutta mielestäni ahven on maukkaampaa.