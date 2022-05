Nappaa tämä halpa raaka-aine nyt ostoskoriisi: "Niin helppoa ja hyvää, että ehdottomasti ihan jokaisen syytä kokeilla"

Kevät ja alkukesä on kotimaisten varhaiskasvisten kulta-aikaa! Pian herkutellaan kotimaisilla varhaisperunoilla ja popsitaan porkkana- sekä naurisnippuja. Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry muistutti jo toissa keväänä , että porkkanoita ja nauriita voi popsia ihan sellaisenaan. Maku on kokemisen arvoinen ja unohtumaton elämys myös lapsille.

Varhaiskaalin kausi kestää vain rajoitetun ajan

Yksi alkukesän mahtavimmista kasvisherkuista on varhaiskaali. Herkullisen varhaiskaalin kausi kestää vain rajoitetun ajan, joten varhaiskaali kannattaa MTK:n mukaan poimia ostoskassiin joka kauppakäynnillä.

Tiesitkö? Satokausikalenterin mukaan varhaiskaali on kerä- eli valkokaalia, mutta varhaiskaaliksi viljelijät valitsevat aivan oman lajikkeensa. Varhaiskaalin tulee kasvaa nopeasti. Sen maun tulee olla makea ja rakenteen kevyen rapea.

Satokausikalenterin mukaan kotimaiseen varhaiskaaliin on syytä suhtautua kunnioituksella, sillä niin ainutlaatuista se on. Koko varhaiskaalisato kasvatetaan täysin harsojen alla, ja näin ollen sato on mahdollisimman puhdasta. Kasvatuksen aikana ei käytetä mitään kasvinsuojeluaineita.