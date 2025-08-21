Yksi seikka vaikuttaa kananmunien säilyvyyteen merkittävästi

Kananmuna on säilyvyydeltään poikkeuksellinen tuoretuote.
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että kananmunat säilyvät yllättävän pitkään? Huoneenlämmössä munat pysyvät hyvinä vähintään kuukauden ja jääkaapissa sitäkin pidempään.
Ruotsin Ruokaviraston mikrobiologi Åsa Rosengren kertoo nyt Expressen-lehdelle, mihin tämä supersäilyvyys perustuu.
Uskomaton kuori
Ravinteikas kananmuna on jo itsessään kätevästi pakattu. Kananmunaa ympäröi luonnollinen kuori, joka suojaa sitä bakteereilta. Se on ensisijaisesti tarkoitettu suojaamaan mahdollista kanan alkiota.
Kuori koostuu useista ohuista kalkkikerroksista ja päällimmäisessä on lisäksi ohut vahakerros. Tämä vahakerros estää muun muassa kananmunaa kuivumasta. Kuori ei kuitenkaan ole täysin tiivis.
– Kuori sisältää tuhansia pieniä huokosia. Jos pinnalla on bakteereja, ne voivat tunkeutua sisään päästäkseen käsiksi keltuaisen ravintoon. Ne eivät välttämättä ole tautia aiheuttavia, mutta voivat silti lyhentää munan säilyvyyttä, Åsa Rosengren selostaa Expressenille.
Bakteerien viimeinen vastus
Kuoren suoja voi heiketä, jos kananmunaa on käsitelty huolimattomasti. Halkeamat ovat yleisin syy siihen, että bakteerit pääsevät sisään.
– Silloin muna mätänee nopeammin.
Bakteerien viimeinen vastus on valkuainen – se nimittäin sisältää bakteereja torjuvia aineita, jotka suojaavat keltuaista. Lisäksi valkuainen on paksua ja sen pH-arvo on korkea, mikä tekee olosuhteista epäsuotuisat bakteereille.
Näin kananmuna säilyy parhaiten
Kananmunan säilyvyysaika muninnasta on virallisesti 28 vuorokautta. Oikein säilytetty kananmuna säilyy pidempäänkin. Tutkimusten mukaan jääkaapissa kananmuna voi säilyä yli 70 vuorokauttakin.
Saa syödä -sivuston mukaan kananmunat voi säilyttää niin jääkaapissa kuin huoneenlämmössäkin, kunhan lämpötila on tasainen. Paras paikka kananmunille olisi kylmäkomero tai viileä huone, sillä optimaalisin säilytyslämpötila kananmunille on 12–14 astetta.
Kananmunan syömäkelpoisuus kannattaa arvioida aistinvaraisesti. Pilaantuneen kananmunan tunnistaa kyllä hajusta.
