Ruotsalainen ruoka-asiantuntija muistelee haikeudella kouluruokana tarjoiltuja jauhemaksapihvejä. Miksi maksaruoat katosivat kouluruokalistoilta?
Ruotsalaismedia Expressenin ruokasivuilla muistellaan menneiden vuosikymmenten kouluruokia.
Yksi taatusti mielipiteet jakavista ruoista oli jauhemaksapihvit. Osa muistelee tätä menneiden vuosikymmenten koulu- ja kotiruokaa lämmöllä, mutta toisille se on selkeä inhokki.
Maksapihvit olivat tunnettu kouluruoka viime vuosituhannella myös Ruotsissa. Expressenin ruoka-asiantuntija Gunilla von Heland muistelee ruokalajia lämmöllä.
– Kaupoista sai vielä 90-luvulla pakastettuja maksapihvejä. Nyt tuntuisi mahdottomalta saada lapsia tai nuoria syömään niitä.
Jauhemaksapihvien nousu ja tuho kouluruokalistoilla
Suomessa jauhemaksapihvit tulivat Ruotsin tapaan kouluruokalistoille 1970-luvulla. Jauhemaksapihvien lisäksi ruokana alettiin tarjoilla myös muun muassa mielipiteet jakavaa kanaviillokkia.
Unilever Food Solutionsin teettämässä kansallisessa kouluruokakyselyssä selvitettiin vuonna 2022 kaikkien aikojen kouluruokasuosikit ja -inhokit.
Ikävimmät kouluruokamuistot liittyvät kyselyn perusteella tillilihaan. Veriohukaiset, jauhemaksapihvit, maksalaatikko, kaalikeitto ja kaaliraaste eivät nekään ole vuosien aikana kuuluneet koululaisten suosikkeihin.
Erilaiset maksaruoat alkoivat kadota kouluruokalistoilta vähitellen 1990-luvulla. Tuolloin puheenaiheeksi nousi liiallinen A-vitamiinin saanti. Ruokaviraston mukaan maksaruoat sisältävät runsaasti A-vitamiinia retinoidimuodossa, joka voi jatkuvina suurina annoksina aiheuttaa terveyshaittoja. Tämän takia maksaruokien käyttöä tulee rajoittaa.
