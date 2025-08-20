Lifestyle
Unohdettu kouluruoka: "Tuntuisi mahdottomalta saada lapsia syömään"

Jauhemaksapihvit maksapihvit kouluruoka
Söitkö sinä koulussa jauhemaksapihvejä?Shutterstock
Julkaistu 20.08.2025 17:03

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Ruotsalainen ruoka-asiantuntija muistelee haikeudella kouluruokana tarjoiltuja jauhemaksapihvejä. Miksi maksaruoat katosivat kouluruokalistoilta?

Ruotsalaismedia Expressenin ruokasivuilla muistellaan menneiden vuosikymmenten kouluruokia. 

Yksi taatusti mielipiteet jakavista ruoista oli jauhemaksapihvit. Osa muistelee tätä menneiden vuosikymmenten koulu- ja kotiruokaa lämmöllä, mutta toisille se on selkeä inhokki.

Maksapihvit olivat tunnettu kouluruoka viime vuosituhannella myös Ruotsissa. Expressenin ruoka-asiantuntija Gunilla von Heland muistelee ruokalajia lämmöllä.

– Kaupoista sai vielä 90-luvulla pakastettuja maksapihvejä. Nyt tuntuisi mahdottomalta saada lapsia tai nuoria syömään niitä.

Lue myös: Koululaisten suosikkiruoat ovat klassikkoja – rehtorin tuikkukuppikikka sai lounaan maistumaan kaikille

Jauhemaksapihvien nousu ja tuho kouluruokalistoilla

Suomessa jauhemaksapihvit tulivat Ruotsin tapaan kouluruokalistoille 1970-luvulla. Jauhemaksapihvien lisäksi ruokana alettiin tarjoilla myös muun muassa mielipiteet jakavaa kanaviillokkia.

Unilever Food Solutionsin teettämässä kansallisessa kouluruokakyselyssä selvitettiin vuonna 2022 kaikkien aikojen kouluruokasuosikit ja -inhokit.

Ikävimmät kouluruokamuistot liittyvät kyselyn perusteella tillilihaan. Veriohukaiset, jauhemaksapihvit, maksalaatikko, kaalikeitto ja kaaliraaste eivät nekään ole vuosien aikana kuuluneet koululaisten suosikkeihin.

Erilaiset maksaruoat alkoivat kadota kouluruokalistoilta vähitellen 1990-luvulla. Tuolloin puheenaiheeksi nousi liiallinen A-vitamiinin saanti. Ruokaviraston mukaan maksaruoat sisältävät runsaasti A-vitamiinia retinoidimuodossa, joka voi jatkuvina suurina annoksina aiheuttaa terveyshaittoja. Tämän takia maksaruokien käyttöä tulee rajoittaa. 

Lue myös: Maanantai on kouluruokailussa poikkeuksellinen päivä

Katso myös: Miten kouluruoka maistuu lapsille?

8:56imgMTV helsinkiläisessä Maatullin koulussa.

