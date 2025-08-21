Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui täysin yllättäen

Helsinkiläinen Michelin-ravintola sulki yllättäen ovensa.

Yhden Michelin-tähden ravintola The Room by Kozeen Shiwan on sulkenut ovensa määrittelemättömäksi ajaksi.

Ravintolaan varauksen tehnyt asiakas sai keskiviikkona ravintolalta englanninkielisen viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisesta.

– Olemme todella pahoillamme, mutta meidän on peruttava tuleva varauksenne, koska ravintolamme sulkeutuu toistaiseksi. Pyydämme vilpittömästi anteeksi tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja arvostamme ymmärrystäsi, viestissä todettiin.

"Kiinni määrittelemättömän ajan"

Vielä tiistaina ravintolasta oltiin oltu normaalisti yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse ja kyselty mahdollisia allergioita.

Asiakkaan kysyessä syytä peruuntumiseen ja mahdollista uutta päivää varaukselle ravintolasta vastattiin, ettei uutta varausta voi tehdä. Viestissä kerrottiin ravintolan olevan kiinni "määrittelemättömän ajan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi". MTV Uutiset on nähnyt koko viestikeskustelun.

Ravintolan sivujen kautta ei tällä hetkellä pysty tekemään uusia varauksia. Ravintoloitsija Kozeen Shiwan ei toistaiseksi ole vastannut MTV Uutisten haastattelupyyntöön. Myöskään ravintolan puhelinnumerosta ei vastata.

Ennätysnopea Michelin-tähti

Helsinkiläinen The Room by Kozeen Shiwan -ravintola sai keväällä 2024 ensimmäisen Michelin-tähtensä. Ravintola sai tähden ennätysajassa, sillä se oli ehtinyt olla auki virallisesti vasta 4,5 kuukautta.

Irakin Kurdistanissa syntynyt Kozeen Shiwan nousi samalla ensimmäiseksi maahanmuuttaajataustaiseksi Michelin-tähtiravintoloitsijaksi Suomessa.

Ensimmäisen tähtensä jälkeen Shiwan uhosi saavansa ravintolalleen toisen tähden vuonna 2025. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta ravintola säilytti yhden tähtensä.

