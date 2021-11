Näin paljon Wolt- tai Foodora-ostosi maksaa ravintolalle – yksi pizza tilauksissa ylitse muiden

MTV Uutiset kertoi keskiviikkona yhdysvaltalaisen DoorDashin ostavan suomalaisen ruokalähettipalvelu Woltin huikeaan 7 miljardin euron hintaan. Kyseessä on yksi Suomen historian suurimmista yrityskaupoista. Wolt kertoo tiedotteessaan yhtiöiden jatkavan itsenäisinä toimijoina kaupan toteutumiseen asti. Kaupan jälkeen Wolt jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja tuotteellaan.

Woltin lisäksi toisena suurena ruokalähettipalveluna Suomessa toimii Foodora. Se on alun perin saksalainen yritys, joka toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa.

Näin ison siivun ruokalähettipalvelut veloittavat ravintoloilta

Wolt on aiemmin kertonut veloittavansa ravintoloilta annoksista noin 30 prosentin komission. Myös Foodoralla komissio on samaa luokkaa. Käytännössä asiakkaan maksama kuljetusmaksu ei kata ruokalähettien palkkioita, joten rahaa taotaan komissioilla. Komissioiden suuruus on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Ravintolat saavat runsaasti tilauksia ja näkyvyyttä palveluiden kautta, mutta loppujen lopuksi viivan alle jää todella vähän alalla, jossa katteet ovat pienet.