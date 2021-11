Yhdysvaltalainen DoorDash ostaa suomalaisen Woltin 7 miljardilla eurolla – kyseessä on yksi Suomen historian suurimmista yrityskaupoista

Kyseessä on yksi Suomen historian suurimmista yrityskaupoista. Esimerkiksi yhdysvaltalainen ohjelmistojätti Microsoft osti verkkoyhtiö Nokian matkapuhelin- ja palveluliiketoiminnan 5,4 miljardilla eurolla vuonna 2013. Samana vuonna japanilainen Softbank osti suomalaisesta peliyhtiöstä Supercellistä enemmistöosuuden. Kauppahinta oli 1,1 miljardia euroa.

Mikä on DoorDash?

Vuonna 2013 perustettu DoorDash on yli 50 miljardin euron arvoinen pörssiyhtiö ja alansa markkinajohtaja Yhdysvalloissa.

Miki Kuusi jatkaa Woltin johdossa

– Meillä on ollut vuosien varrella monta mahdollisuutta yhdistyä alan eri toimijoiden kanssa, mutta olemme aina lopulta päättäneet jatkaa omaa polkuamme eteenpäin, Kuusi toteaa tiedotteessa.

– Keskusteluissa DoorDashin kanssa näimme ensimmäistä kertaa, että tässä on aidosti mahdollisuus tehdä jotain kansainvälisesti ainutkertaista. Kaupan seurauksena Wolt saa käyttöönsä ennenkuulumattomat resurssit jatkaa laajentumista ja kehittää yhä parempaa palvelua, minkä arvoa ei pidä aliarvioida tämän kaltaisella todella kilpaillulla toimialalla.

Veroja yli 600 miljoonan euron arvosta

– Suomella on ollut valtava vaikutus siihen, millaiseksi yritykseksi Wolt on muotoutunut. Meille on tärkeää, että maksamme jatkossakin veromme tänne ja pystymme luomaan kasvavalle määrälle ihmisiä töitä ja tuloja Suomessa, Kuusi sanoo.